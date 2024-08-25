Каноист Петров перевернулся на финише дистанции 500 м на чемпионате мира. Он первым пересек финишную черту, но результат не засчитали

Российский каноист Захар Петров остался без медалей на дистанции 500 м на чемпионате мира.

Спортсмен перевернулся до финиша, но лодка пересекла черту первой. В итоге судьи поставили его на последнее место с пометкой «Не финишировал».

Накануне Петров вместе с Иваном Дмитриевым выиграл золото в каноэ-двойках на 1000 м.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат мира

Самарканд, Узбекистан

Мужчины

Каноэ-одиночки, 500 м

1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.47,312

2. Мартин Фукса (Чехия) – 1.48,405

3. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) – 1.48,456

Захар Петров (Россия) – не финишировал.

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