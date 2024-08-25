Каноист Петров перевернулся на финише дистанции 500 м на чемпионате мира. Он первым пересек финишную черту, но результат не засчитали

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России чемпионат мира Сергей Тарновский Мартин Фукса Захар Петров Гребля

Российский каноист Захар Петров остался без медалей на дистанции 500 м на чемпионате мира.

Спортсмен перевернулся до финиша, но лодка пересекла черту первой. В итоге судьи поставили его на последнее место с пометкой «Не финишировал». 

Накануне Петров вместе с Иваном Дмитриевым выиграл золото в каноэ-двойках на 1000 м.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат мира

Самарканд, Узбекистан

Мужчины

Каноэ-одиночки, 500 м

1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.47,312

2. Мартин Фукса (Чехия) – 1.48,405

3. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) – 1.48,456

Захар Петров (Россия) – не финишировал.

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32 комментария
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пипец как обидно идти первым и кильнуться на самом финише...
а вообще, кажется, талантище у нас выросло. дай бог чуваку многих побед. хотелось бы под нашим флагом, ну а там - как пойдет...
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греБЛЯ
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Вообще странно. Я вот сказал про лыжи, но здесь то в чём проблема? Если ты в коридоре и никому не мешаешь, то хоть по дну иди как капитан Джек Воробей.
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Ответ Сергей
Какая разница как финишировать, в лыжах можно ползком и босиком
Интересно. А без лыж можно на лыжах финишировать. Допустим лыжа отстегнулась за 5 метров до финиша. Или без палки . То есть контакт спортсмена с каноэ был ведь утерян. Каноэ пришло само по себе. Спортсмен не понятно как .
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Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий скрыт
Он работал против чеха и румына. Только трагическая случайность не позволила выиграть
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Ответ dedushka
пипец как обидно идти первым и кильнуться на самом финише... а вообще, кажется, талантище у нас выросло. дай бог чуваку многих побед. хотелось бы под нашим флагом, ну а там - как пойдет...
Пусть и под нейтральным. Он наш, и все это понимают. А парень реально крут. И хороший человек, судя по интервью
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Петровы всегда были связаны в пары - Петров и Васечкин, Ильф и Петров. Петров и Боширов. А если он один, то Петров-Водкин.
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Какая разница как финишировать, в лыжах можно ползком и босиком
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Точных правил не знаю,но это как упасть ,забив гол,но гол отменили)
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Ответ Pertinax Gandi
Судьи русофобы. Надо их денацифицировать.
оригинально, сам придумал?
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Судьи русофобы. Надо их денацифицировать.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень обидно за нашего спортсмена. Молодой талант, ещё завоюет .
Надо отрабатывать, перед финишем, переворот на 180 постановкой каноэ на киль в финишном створе
И будут у Петрова победы !
Васечкин.
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Очень обидно за нашего спортсмена.
Молодой талант, ещё завоюет .
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Ответ LattieXRK
оригинально, сам придумал?
Нет, у президента стырил.
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Ответ гилберт
Ну так забивают же пенальти иногда с падением и гол не засчитывают.
Не совсем так, если упал и забил одним касанием это гол, а если было два касания бьющим то отмена гола.
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Ответ Segden
Интересно. А без лыж можно на лыжах финишировать. Допустим лыжа отстегнулась за 5 метров до финиша. Или без палки . То есть контакт спортсмена с каноэ был ведь утерян. Каноэ пришло само по себе. Спортсмен не понятно как .
Полагаю, что можно финишировать с одной лыжей. Спортсмен прежде чем её заменить идёт на одной лыжи и не получает дисквал
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Петровы всегда были связаны в пары - Петров и Васечкин, Ильф и Петров. Петров и Боширов. А если он один, то Петров-Водкин.
А Саша Петров?
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Ответ гилберт
Ну так забивают же пенальти иногда с падением и гол не засчитывают.
Так перевернулись же сами вроде)
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Это карма, то односторонняя двойка, то перевернулся одиночник ....
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Русские разрывают мировую греблю!!! Несмотря ни на что.
Где видио? Поржать хоть.
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Хорошо так разогнался......
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С водой вообще много нюансов в правилах, что в плаванье что в гребле. Не там перевернулся - дисква - это и в комплексном плаванье есть и в гребле...
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Есть видео?
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Главное сам в порядке а не как военный корабль
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