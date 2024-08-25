Каноист Петров перевернулся на финише дистанции 500 м на чемпионате мира. Он первым пересек финишную черту, но результат не засчитали
Российский каноист Захар Петров остался без медалей на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Спортсмен перевернулся до финиша, но лодка пересекла черту первой. В итоге судьи поставили его на последнее место с пометкой «Не финишировал».
Накануне Петров вместе с Иваном Дмитриевым выиграл золото в каноэ-двойках на 1000 м.
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат мира
Самарканд, Узбекистан
Мужчины
Каноэ-одиночки, 500 м
1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.47,312
2. Мартин Фукса (Чехия) – 1.48,405
3. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) – 1.48,456
Захар Петров (Россия) – не финишировал.
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а вообще, кажется, талантище у нас выросло. дай бог чуваку многих побед. хотелось бы под нашим флагом, ну а там - как пойдет...
И будут у Петрова победы !
Васечкин.
Молодой талант, ещё завоюет .
Где видио? Поржать хоть.