🥇🥇 Российские спортсмены взяли два золота на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Узбекистане
Российские каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова выиграли золото на ЧМ-2024 в Узбекистане.
Также золото в байдарках-двойках взяли Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат мира
Самарканд, Узбекистан
Микст
Каноэ-двойки, 500 м
1. Алексей Коровашков – Екатерина Шляпникова (Россия) – 1.47,898
2. Кинжо Такаш – Джонатан Хайду (Венгрия) – 1.48,693
3. Владислав Палешко – Инна Неделкина (Беларусь) – 1.49,343
Женщины
Байдарки-двойки, 200 м
1. Светлана Черниговская – Анастасия Долгова (Россия) – 37,326
2. Тереза Портела – Франциска Лайя (Португалия) – 37,420
3. Ольга Худенко – Марина Литвинчук (Беларусь) – 37,667