🥇🥇 Российские спортсмены взяли два золота на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Узбекистане

Российские каноисты и Екатерина Шляпникова выиграли золото на ЧМ-2024 в Узбекистане.

Также золото в байдарках-двойках взяли Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат мира

Самарканд, Узбекистан

Микст

Каноэ-двойки, 500 м

1. Алексей Коровашков – Екатерина Шляпникова (Россия) – 1.47,898

2. Кинжо Такаш – Джонатан Хайду (Венгрия) – 1.48,693

3. Владислав Палешко – Инна Неделкина (Беларусь) – 1.49,343

Женщины

Байдарки-двойки, 200 м

1. Светлана Черниговская – Анастасия Долгова (Россия) – 37,326

2. – Франциска Лайя (Португалия) – 37,420

3. Ольга Худенко – Марина Литвинчук (Беларусь) – 37,667