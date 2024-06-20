Российские гребцы выиграли три золотых медали на Играх БРИКС
Российские гребцы выиграли три золотых медали на Играх БРИКС в Казани.
Казань
Байдарки, 500 м, К‑2
Мужчины
1. Иван Епишин – Василий Погребан (Россия) – 1.31,97
2. Владислав Литвинов – Илья Федоренко (Беларусь) – 1.32,15
3. Виктор Гавриленко – Александр Сергеев (Россия) – 1.32,19
Женщины
1. Ольга Худенко – Марина Литвинчик – (Беларусь) – 1.43,38
2. Надежда Кушнер – Маргарита Ткачева (Беларусь) – 1.46,58
3. Елизавета Вилькова – Владислава Скриганова (Беларусь) – 1.46,68
Каноэ-двойки
Мужчины
1. Дмитрий Шаров – Михаил Павлов (Россия) – 1.43,09
2. Александр Зубок – Виталий Осецкий (Беларусь) – 1.43,72
3. Владислав Полешко – Данила Верещака (Беларусь) – 1.44,53
Женщины
1. Марина Гуреева – Екатерина Шляпникова (Россия) – 2.04,84
2. Екатерина Семенцова – Инна Неделькина (Беларусь) – 2.05,58
3. Алена Ноздрева – Мария Попичич (Беларусь) – 2.07,57