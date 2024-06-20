Российские гребцы выиграли три золотых медали на Играх БРИКС в Казани.

Казань

Байдарки, 500 м, К‑2

Мужчины

1. Иван Епишин – Василий Погребан (Россия) – 1.31,97

2. Владислав Литвинов – Илья Федоренко (Беларусь) – 1.32,15

3. Виктор Гавриленко – Александр Сергеев (Россия) – 1.32,19

Женщины

1. Ольга Худенко – Марина Литвинчик – (Беларусь) – 1.43,38

2. Надежда Кушнер – Маргарита Ткачева (Беларусь) – 1.46,58

3. Елизавета Вилькова – Владислава Скриганова (Беларусь) – 1.46,68

Каноэ-двойки

Мужчины

1. Дмитрий Шаров – Михаил Павлов (Россия) – 1.43,09

2. Александр Зубок – Виталий Осецкий (Беларусь) – 1.43,72

3. Владислав Полешко – Данила Верещака (Беларусь) – 1.44,53

Женщины

1. Марина Гуреева – Екатерина Шляпникова (Россия) – 2.04,84

2. Екатерина Семенцова – Инна Неделькина (Беларусь) – 2.05,58

3. Алена Ноздрева – Мария Попичич (Беларусь) – 2.07,57