Захар Петров: «Условия на Олимпиаде были шикарными, питание тоже. Автобусы ходили каждые 15 минут»

Каноисты Коровашков и Петров рассказали об условиях в олимпийской деревне Парижа.

и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже.

– Не хотели поменять билеты и попасть на закрытие ?

– Впечатления от Олимпиады остались хорошие, я впервые жил в олимпийской деревне. Мы катались на велосипедах, ели мороженое. Я не хотел оставаться на закрытие Олимпиады. Мне хотелось скорее вернуться домой.

Русских не сломать, мы готовы выступать при любых обстоятельствах. Мне очень интересно, сколько бы медалей взяли в Париже, если бы мы всей командой поехали на Олимпиаду. Думаю, мы бы поборолись за тройку в общекомандном зачете, – сказал Коровашков.

«Условия на Олимпиаде были шикарными, питание тоже. Автобусы ходили каждые 15 минут.

Остаться на церемонию закрытия я тоже не хотел. Билеты уже были куплены, медаль не завоевали. Нам хотелось скорее добраться до дома и подготовиться к Кубку доброй воли», – добавил Петров.