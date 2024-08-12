Захар Петров: «Условия на Олимпиаде были шикарными, питание тоже. Автобусы ходили каждые 15 минут»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков закрытие Питание Захар Петров Гребля

Каноисты Коровашков и Петров рассказали об условиях в олимпийской деревне Парижа.

Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже.

– Не хотели поменять билеты и попасть на закрытие Олимпиады?

– Впечатления от Олимпиады остались хорошие, я впервые жил в олимпийской деревне. Мы катались на велосипедах, ели мороженое. Я не хотел оставаться на закрытие Олимпиады. Мне хотелось скорее вернуться домой.

Русских не сломать, мы готовы выступать при любых обстоятельствах. Мне очень интересно, сколько бы медалей взяли в Париже, если бы мы всей командой поехали на Олимпиаду. Думаю, мы бы поборолись за тройку в общекомандном зачете, – сказал Коровашков.

«Условия на Олимпиаде были шикарными, питание тоже. Автобусы ходили каждые 15 минут.

Остаться на церемонию закрытия я тоже не хотел. Билеты уже были куплены, медаль не завоевали. Нам хотелось скорее добраться до дома и подготовиться к Кубку доброй воли», – добавил Петров.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну Свищеву с Журовой то уж куда виднее, чем тебе
+41
-4
+37
Наши каноисты Коровашков и Петров своими позитивными высказываниями о хороших условиях на Олимпийских играх сильно расстроили наших депутатов и чиновников, не патриотично высказались, не подумали наверное или не получили инструкции, а может просто оказались порядочными и честными людьми!!!)
+17
-3
+14
Ответ Bartez1986
Ну Свищеву с Журовой то уж куда виднее, чем тебе
с этим не поспоришь...да и если попробует ему быстро на партсобрании укажут на его ошибки )))
+9
-1
+8
Парень, берегись, тебя сейчас в инагента запишут
+9
-3
+6
По новостям врать не могут, на олимпиаде были только трансгендоры, фекалии в Сене и прочие садомиты
+7
-3
+4
Молодец!!!
+4
-2
+2
После двух с половиной лет бана и отсутствия на международных соревнований мы бы боролись за место в 10 ке
+2
-1
+1
Ребята, вы молодцы. Сражались за того парня, а это непросто.
+3
-2
+1
Да как бы вы за тройку боролись ? В каких видах ? В легкой атлетике, велоспорте ???
0
0
0
Ответ maks44
Он в депутаты не собирается?
В депутаты Рады)
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий