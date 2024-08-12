Коровашков о недопуске Штыля на Олимпиаду: «У нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали»

Теги МОК Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России Иван Штыль Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Захар Петров Гребля

Коровашков считает, что МОК специально не допустил Штыля на Олимпиаду.

Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже.

«Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта.

Но мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков (гребущих слева спортсменов) мы можем сделать конфетку», – сказал Коровашков.

Драма гребцов в деталях: вместе всего месяц, ветер сдул их с пьедестала

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ viktorpavlov70
Доказали?
Доказали. В предварительном заезде установили олимпийский рекорд на этой дистанции. Полуфинал тоже прошли здорово и в финал вышли с лучшим временем. В финале не повезло с ветром. Он заставлял их терять много сил на подруливание. В отличие от других двоек, укомплектованных гребцами, гребущими с двух сторон.
+9
-2
+7
Ответ Leff2008
Доказали. В предварительном заезде установили олимпийский рекорд на этой дистанции. Полуфинал тоже прошли здорово и в финал вышли с лучшим временем. В финале не повезло с ветром. Он заставлял их терять много сил на подруливание. В отличие от других двоек, укомплектованных гребцами, гребущими с двух сторон.
что и кому? Получается МОК достиг своей цели. Не хотел медали для России в этом виде, Россия её и не получила. Или недопуск Штыля был чем-то иным обусловлен. А теперь остаётся только на не такой ветер кивать, ещё на что-то. Ну а если бы вдруг назло всем стали чемпионами, в следующий раз МОК бы запретил пользоваться вёслами в этой дисциплине. Или ещё что-нибудь придумали бы. Ну и ещё, с какими мыслями за всем этим наблюдал Штыль?
+1
0
+1
А чем федерация занималась? Они просто забили на спортсменов, вместо того, чтобы выполнять свою работу.
+5
-5
0
А еще весь МОК гнал вас в полуфинале, чтобы вы выложились и приплыли первыми.
Потом МОК специально вас поставил на соседнюю дорожку с доминаторами из Китая! Никакой тактики и планирования.
А потом весь МОК сидел на правом берегу в финале и дул, чтобы вам помешать!
+5
-5
0
Ответ allivanlivanova
А еще мок пожог кнопки в лифте. Они хоть понимают как жалко выглядят со своей конспирологией?
В чëм конспирология? Российский дуэт взял 2 золота на чемпионате Европы и после этого одного из них отстранили. Это факт. Жалкими выглядят те кто этому радуется и строчит доносы. А то что от России в Токио было больше трëхсот тридцати спортсменов, а сейчас 15 это факт или тоже конспирология?
+6
-6
0
Ответ allivanlivanova
А еще мок пожог кнопки в лифте. Они хоть понимают как жалко выглядят со своей конспирологией?
А чем ещё объяснять недопуск сильнейших спортсменов, раз официально причин озвучено не было? Точно так же в Пхёнчхане прокатили Устюгова, биатлонистов и ещё много кого без объяснения причин.
+2
-2
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вполне возможно. А он не военнослужащий ?
Был когда-то, да. Но уже давно не в составе ЦСКА.
+1
-1
0
Ответ Oleg65
А чем федерация занималась? Они просто забили на спортсменов, вместо того, чтобы выполнять свою работу.
Так отстранили без объяснения причин, как и многих других. Цель одна- не пустить наших спортсменов на пъедестал
+4
-4
0
Ответ Фёдор Кузнецов
МОК сделал все,что ему было нужно,поставил россиян в самую сложную ситуацию среди всех участников,то,что даже при всех сложностями они боролись за медаль это уже их героизм,но все таки МОК добился своего,и помешал им взять медаль
Они боролись и герои, факт.
Но жалоб у них было черезчур. Все не так.
Зачем это МОКу? Почему он не щемил беларусов?
Что мешало грамотнее разложиться на дистанции? Тоже МОК?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий