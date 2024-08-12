Коровашков о недопуске Штыля на Олимпиаду: «У нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали»

Коровашков считает, что МОК специально не допустил Штыля на Олимпиаду.

и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в .

«Наш экипаж со разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта.

Но мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков (гребущих слева спортсменов) мы можем сделать конфетку», – сказал Коровашков.

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