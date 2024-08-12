Архипов о словах про «никчемную спортсменку» Ромасенко: «Я не извиняюсь перед Олесей. Сказал я, по сути, правильно»
Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.
Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде-2024, «никчемной спортсменкой».
«Я не выражался никак о ней. Может, я сказал резко. У журналистов, у читателей я прошу прощения. Только у них. Я не извиняюсь перед Олесей, сборная – это не детский сад. Сказал я, по сути, правильно.
Время прохождения трассы у Олеси Ромасенко не улучшается очень давно. В финале в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках.
Разговора с ней не будет. А зачем?» – сказал Архипов.
«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде
Насколько я понимаю, уважаемый глава федерации все прошляпил, не отправив никого из своих спортсменов, потому что гугл-переводчиком не умеет пользоваться.
А теперь возмущение на пустом месте. Откатала как умеет - ты почему других на единственную квоту не поставил? Глава, блин.
Там тысячи спортсменов выступало, медали у сотен. Остальные получается пустое место?
Ты руководитель федерации гребли, ты ее голос и лицо. Гребцы - твои подопечные. И их результат - это твой результат. Твоя прямая ответственность. У тебя не может быть никаких эмоций и "резких высказываний", потому что ты чиновник, а не фанат. Позволь любителям спорта высказываться о спортсменах так, как они это чувствуют. А ты - чиновник. Ты должен быть холоден и рассудителен. Да, Ромасенко не показала высокий уровень. Но ты же знаешь, что она попала на Олимпиаду в последний момент и почти случайно. Да, у нее не растут результаты. Но это бывает в спорте. Например, олимпийская чемпионка Токио по марафону Перес Джепчирчир стала лишь 15-й, показав время 2:26:51. Она пробежала на 10 минут хуже своего рекорда (в 2023 году это был мировой рекорд). Она тоже "никчемная спортсменка"?
Это ты никчемный руководитель. Ты ничего не сделал для гребли. При тебе только одни скандалы и интриги. Для тебя спортсмены - это холопы. Но и ты не барин, а сам холуй, который по блату получил свою должность.
Подпись: Читатель.
Медведев в теннисе вылетел - он никчёмный теннисист? А сборная США по плаванью мужская впервые эстафету мужскую проиграла - там все никчемыши?
Логика где?!
А… ну, ясно.