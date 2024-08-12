Архипов о словах про «никчемную спортсменку» Ромасенко: «Я не извиняюсь перед Олесей. Сказал я, по сути, правильно»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.

Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде-2024, «никчемной спортсменкой».

«Я не выражался никак о ней. Может, я сказал резко. У журналистов, у читателей я прошу прощения. Только у них. Я не извиняюсь перед Олесей, сборная – это не детский сад. Сказал я, по сути, правильно.

Время прохождения трассы у Олеси Ромасенко не улучшается очень давно. В финале в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках.

Разговора с ней не будет. А зачем?» – сказал Архипов.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

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43 комментария
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Сказал никчемный чиновник
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Совсем уже охренел
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+84
Интересно, если Романченко была четвертой в нашей сборной, то почему поехала она, а не первые трое?
Насколько я понимаю, уважаемый глава федерации все прошляпил, не отправив никого из своих спортсменов, потому что гугл-переводчиком не умеет пользоваться.
А теперь возмущение на пустом месте. Откатала как умеет - ты почему других на единственную квоту не поставил? Глава, блин.
+41
0
+41
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Как и часто цитируемый тут Мамиашвили - избил свою же подопечную на Олимпиаде и не извинился: потом нёс подобную же херню☝️🤬
+38
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+37
Что это за логика?
Там тысячи спортсменов выступало, медали у сотен. Остальные получается пустое место?
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-1
+27
Бывают тупые люди, а бывают тупые и упрямые
+25
-2
+23
Продолжает себя закапывать
+22
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Архипов абсолютно не осознает суть проблемы.
Ты руководитель федерации гребли, ты ее голос и лицо. Гребцы - твои подопечные. И их результат - это твой результат. Твоя прямая ответственность. У тебя не может быть никаких эмоций и "резких высказываний", потому что ты чиновник, а не фанат. Позволь любителям спорта высказываться о спортсменах так, как они это чувствуют. А ты - чиновник. Ты должен быть холоден и рассудителен. Да, Ромасенко не показала высокий уровень. Но ты же знаешь, что она попала на Олимпиаду в последний момент и почти случайно. Да, у нее не растут результаты. Но это бывает в спорте. Например, олимпийская чемпионка Токио по марафону Перес Джепчирчир стала лишь 15-й, показав время 2:26:51. Она пробежала на 10 минут хуже своего рекорда (в 2023 году это был мировой рекорд). Она тоже "никчемная спортсменка"?
Это ты никчемный руководитель. Ты ничего не сделал для гребли. При тебе только одни скандалы и интриги. Для тебя спортсмены - это холопы. Но и ты не барин, а сам холуй, который по блату получил свою должность.
+19
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+19
Ответ evil_bear
Комментарий скрыт
Архипов перелогинься
+18
0
+18
На фиг его извинения никому не сдались. Ромасенко, я думаю, до поездки знала, что это чудо хочет кого-то вместо нее пропихнуть, значит понимала, что будет конфликт. Она сделала как считала нужным, а этот дятел пусть продолжает головой об сосну биться.
+18
-1
+17
А зачем просить извинений у журналистов и читателей? Кого и как из них он обозвал?
+18
-2
+16
Олеся отобралась на олимпиаду и поехала туда без организационной помощи федерации. Это показывает состоятельность ее как профессионала. Каковы профессиональные достижения Архипова за последний год? Никчемный руководитель, можно так определить, по-моему.
+14
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+14
Иди в пень, извинения не приняты, увольняйся, ты профнепригоден.

Подпись: Читатель.
+14
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+12
Ответ ПП ПП
Комментарий скрыт
она была среди лучших спортсменов - не выиграла, это спорт, и такое, о чудо, в нем бывает.

Медведев в теннисе вылетел - он никчёмный теннисист? А сборная США по плаванью мужская впервые эстафету мужскую проиграла - там все никчемыши?
+12
0
+12
Извиняюсь перед Путиным, что оскандалился, извиняться перед другими- не по понятиям.
+8
0
+8
Вот урод! Если бы он занимался своим делом, договаривался с МОК, у Ромасенко было бы гораздо больше шансов. А так, она сделала работу всей его никчемной федерации
+7
0
+7
Мы видим в лице Архипова пример отритцательного отбора. Хорошо что он греблей руководит,там вред не фатален.
+7
0
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ну, Олимпиада отошла на десятый план, стала в имиджевом плане - не актуальной, Кремлю не до окрика, так что чиновники начали резвиться...сейчас опять пойдет "наезд" на предателей в разных формах и "переобувшиеся" себя еще проявят...
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Никчёмный чиновник..
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Да что за гнус
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А этот чел за олимпийскую лицензию боролся как-то?
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Да что же ты за черт, Архипов?! Оскорбил человека и все??? Извиняйся!!!
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Гад
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Человек в своей карьере на ОИ был выше олимпийской чемпионки и ….никчемная?!
Логика где?!
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Обычный чиновничий вирус - "хамоватый охреневин". Появляется при получении крупной должности. Вылечивается, увы, не у всех.
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Ответ papadok
На фиг его извинения никому не сдались. Ромасенко, я думаю, до поездки знала, что это чудо хочет кого-то вместо нее пропихнуть, значит понимала, что будет конфликт. Она сделала как считала нужным, а этот дятел пусть продолжает головой об сосну биться.
За все это время он так ни разу и не сказал, кого надо было отправить вместо Олеси. Хотя упирает именно на это. Ну так скажи, Архипов, кто должен был принести медаль? Даже на официальном сайте федерации состав сборной пустой, там никого нет. Так о чем тогда разговор-то?
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Козёл ты архипов и извиняться перед тобой не собираюсь 💯
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Одноклассник бывшего Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

А… ну, ясно.
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Интересно, а может ли КМС по гребле (по информации сайта ВФГБК) высказываться об уровне мастерства участницы ОИ?
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По хорошему, этого никчёмыша надо уволить и отправить дворы мести. Но, боюсь, он даже с этой задачей не справится.
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