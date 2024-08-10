Губерниев о словах главы федерации гребли про Ромасенко: «Было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Архипов перегнул палку»

Дмитрий Губерниев призвал главу федерации гребли извиниться перед Олесей Ромасенко.

Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал каноистку Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде в Париже, «никчемной спортсменкой».

«Безусловно, Архипов неправ и нужно быть аккуратнее в словах о спортсменах. Насколько я знаю, никакого конфликта у президента федерации с Олесей нет. Мне кажется, было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Он перегнул палку со своими словами.

Думаю, им просто надо поговорить, и все будет в порядке. Олеся – прекрасная спортсменка, но оказалась неготовой к Олимпиаде, хотя делала все, чтобы туда приехать. Но, к сожалению, неудачно выступила на Играх», – сказал комментатор Губерниев.

Ромасенко 34 года, она шестикратный призер чемпионатов мира.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде