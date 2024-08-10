Губерниев о словах главы федерации гребли про Ромасенко: «Было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Архипов перегнул палку»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Дмитрий Губерниев призвал главу федерации гребли извиниться перед Олесей Ромасенко.

Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал каноистку Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде в Париже, «никчемной спортсменкой».

«Безусловно, Архипов неправ и нужно быть аккуратнее в словах о спортсменах. Насколько я знаю, никакого конфликта у президента федерации с Олесей нет. Мне кажется, было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Он перегнул палку со своими словами.

Думаю, им просто надо поговорить, и все будет в порядке. Олеся – прекрасная спортсменка, но оказалась неготовой к Олимпиаде, хотя делала все, чтобы туда приехать. Но, к сожалению, неудачно выступила на Играх», – сказал комментатор Губерниев.

Ромасенко 34 года, она шестикратный призер чемпионатов мира.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

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18 комментариев
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Вообще-то лучшим и пожалуй единственно приемлемым извинением была бы добровольная отставка.
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Никакого конфликта нет, просто как доброе утро целый день поливал её грязью, подумаешь. В нормальных странах (этого бы не случилось в принципе) после такого в отставку вообще-то уходят.
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Пользуясь своей властью оскорблять человека, да ещё женщину, не по-мужски, не красиво, для самого себя унизительно!!!
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Ответ Alex.K71
Пользуясь своей властью оскорблять человека, да ещё женщину, не по-мужски, не красиво, для самого себя унизительно!!!
Это, если ты мужчина
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Большинство президентов Федераций этакие корольки местного значения, вероятно считают спортсменов личной собственностью, и скорее удавятся, нежели принесут извинения.
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А потом всякие Архиповы еще и возмущаются, когда наши спортсмены за другие страны начинают выступать.
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А как же «он сказал это на эмоциях»? Димасик, у тебя голова не кружится от флюгерства?
Нормальный президент федерации просто бы в отставку ушёл, но не в России. Тут они маленькие царьки, а спортсмены их собственность и извиняться они точно не станут. Отсутствие совести не позволит.
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Священное писание реже цитируют чем телегу Губерниева здесь. Ну прям что не молвит.
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Перегибать палку можно только губеру разве вы не знали?
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А два 4-х места у ребят - это удачное выступление? Почему их так не поливают?
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Ответ Potapson
Вообще-то лучшим и пожалуй единственно приемлемым извинением была бы добровольная отставка.
Увольнение без выходного пособия-единственный очевидный вариант по Архипову.
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