Губерниев о словах главы федерации гребли про Ромасенко: «Было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Архипов перегнул палку»
Дмитрий Губерниев призвал главу федерации гребли извиниться перед Олесей Ромасенко.
Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов назвал каноистку Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде в Париже, «никчемной спортсменкой».
«Безусловно, Архипов неправ и нужно быть аккуратнее в словах о спортсменах. Насколько я знаю, никакого конфликта у президента федерации с Олесей нет. Мне кажется, было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Он перегнул палку со своими словами.
Думаю, им просто надо поговорить, и все будет в порядке. Олеся – прекрасная спортсменка, но оказалась неготовой к Олимпиаде, хотя делала все, чтобы туда приехать. Но, к сожалению, неудачно выступила на Играх», – сказал комментатор Губерниев.
Ромасенко 34 года, она шестикратный призер чемпионатов мира.
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Нормальный президент федерации просто бы в отставку ушёл, но не в России. Тут они маленькие царьки, а спортсмены их собственность и извиняться они точно не станут. Отсутствие совести не позволит.