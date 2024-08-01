Дмитрий Губерниев: «Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили? Не понимаю»

Дмитрий Губерниев высказался в поддержку российских спортсменов на Играх-2024.

На Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России – семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.

«Я вот не понимаю! Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили?

Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников! 💪❤️» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала в паре, Сомов не отобрался в полуфинал в плавании