Дмитрий Губерниев: «Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили? Не понимаю»
Дмитрий Губерниев высказался в поддержку российских спортсменов на Играх-2024.
На Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России – семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.
«Я вот не понимаю! Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили?
Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников! 💪❤️» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала в паре, Сомов не отобрался в полуфинал в плавании
Готовит олимпийский дух...
Министром Дмитрий окрыленный
В телеге весь постáми взбух.
Я вот например негативно отношусь к пловцу Сомову, который и наболтал лишнего, а потом как марионетка еще и пошел фотографироваться с главой МОК показушно. Но при этом при всем мне плевать на его спортивные достижения и я не болел против него, потому что мне плевать
С определенных пор в стране понятия «нормальности» сильно изменились))