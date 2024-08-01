Дмитрий Губерниев: «Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили? Не понимаю»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 натив брань Водные виды

Дмитрий Губерниев высказался в поддержку российских спортсменов на Играх-2024.

На Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России – семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.

«Я вот не понимаю! Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили?

Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников! 💪❤️» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала в паре, Сомов не отобрался в полуфинал в плавании

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий, после 24 февраля 2022 года в России многое, что было раньше ненормальным, резко стало нормальным. Твое наблюдение еще не самое страшное.
+87
-27
+60
Сам был ведущим концертов в Лужниках,а теперь удивляется последствиям .
+47
-5
+42
Так смешно выглядят эти метания Димы, который одно время так усиленно вылизывал властям, а сейчас «прозрел».
+46
-9
+37
Ответ LLC TRUST
Так смешно выглядят эти метания Димы, который одно время так усиленно вылизывал властям, а сейчас «прозрел».
Он по факту из за них без работный сидит) коментировать футбол хоккей он не может , а местные соревнования кому они нужны рейтинг трансляций близкий к нулю , а он привык коментировать то биатлон то какие нибудь летние виды типа плавания , а сейчас коментировать какие нибудь игры брикс все равно что коментировать веселые старты при этом изображая экстаз такое себе занятие даже майонез это понимает какой это шквар)
+25
-1
+24
Сука Губерниева - где она сейчас
+27
-5
+22
Ответ Юквэл
Комментарий скрыт
Вам Олимпиада чем не угодила?
+27
-10
+17
Дима не волнуйся, вернёшься на родной Матч ТВ и тебе там всё объяснят и ##### в итоге окажешься ты!
+14
-2
+12
С другой стороны Губерниеву открытие понравилось
+7
-1
+6
Каждый болеет за то, за кого хочет. Пока еще это в России не запрещено
+8
-2
+6
А что, какая-то значительная группа людей болеет против? Или Дмитрий сам с собой разговаривает?
+7
-2
+5
Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий скрыт
Почему вы считаете себя большинством, , не пойму?
+9
-4
+5
О сколько нам открытий чудных
Готовит олимпийский дух...
Министром Дмитрий окрыленный
В телеге весь постáми взбух.
+6
-1
+5
Губер, сука, уважай чужое мнение. Даже если не согласен
+9
-4
+5
Как, сука, можно называть своих соотечественников говноедами, только за то, что у них своё мнение на позорное зрелище открытия?
+15
-11
+4
У губошлёпа истерика. Не пускают его в любимую европку. А так хочется))
+6
-2
+4
На олимпиаде есть наши спортсмены только по происхождению. Но это не делает людей обязанными болеть за чужие команды, в которых эти спортсмены состоят.
+6
-2
+4
"болеть - это сидеть смотреть трансляцию", покажите мне хоть одного человека который на полном серьезе запустил трансляцию ОИ и сидит болеет против наших? Губерниев в очередной раз просто пытается "хорошим" стать в глазах тех кто его пылесосил все эти долгие годы, обычный популист высказывающий ради положительной реакции.
Я вот например негативно отношусь к пловцу Сомову, который и наболтал лишнего, а потом как марионетка еще и пошел фотографироваться с главой МОК показушно. Но при этом при всем мне плевать на его спортивные достижения и я не болел против него, потому что мне плевать
+14
-11
+3
А как можно сажать за высказывания против войны?? До чего дожили?
С определенных пор в стране понятия «нормальности» сильно изменились))
+5
-2
+3
Сука, да угомонись ты уже.
+5
-2
+3
Ответ Гекдениз Кардениз
Он по факту из за них без работный сидит) коментировать футбол хоккей он не может , а местные соревнования кому они нужны рейтинг трансляций близкий к нулю , а он привык коментировать то биатлон то какие нибудь летние виды типа плавания , а сейчас коментировать какие нибудь игры брикс все равно что коментировать веселые старты при этом изображая экстаз такое себе занятие даже майонез это понимает какой это шквар)
Может митинги вести, у него это хорошо получалосью
+2
0
+2
Хватит это терпеть!
+2
0
+2
как можно болеть за допингистов и называть Фуркада подонком , сука ?
+1
0
+1
Не то чтобы против – скорее, с равнодушием. Миссию свою они уже выполнили – дали возможность МОК твердить об отсутствии дискриминации. Если же кто-то из AIN сможет зацепиться за медаль – ВАДА может с десятой попытки "найти" что-нибудь подозрительное в пробе. А могут и без допинг-проб обойтись – найдут подозрительный лайк даже после ОИ и влепят бан за "нарушение нейтральности". В общем, не садитесь играть с шулерами.
+2
-1
+1
Ответ LLC TRUST
Так смешно выглядят эти метания Димы, который одно время так усиленно вылизывал властям, а сейчас «прозрел».
он всегда поддерживал спортсменов и славил власть, и сейчас это делает, о чем ты, какое прозрение? поддержать спортсменов это типа хочет революцию?
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Вам Олимпиада чем не угодила?
Символ сегрегации очевидно же. Все эти "списки допусков", фильтрации, призыв следить за лайками и стучать куда надо, лицемерие в стиле "мы вас не допустим, но призываем к перемирию" как бы не заходят адекватам, не поверите
+9
-8
+1
Ответ Антон Киселёв
Символ сегрегации очевидно же. Все эти "списки допусков", фильтрации, призыв следить за лайками и стучать куда надо, лицемерие в стиле "мы вас не допустим, но призываем к перемирию" как бы не заходят адекватам, не поверите
А то же самое, но внутри страны адекватам заходит? Фильтрация иноагентов без инофинансирования, но с неудобным линии партии мнением, слежение за лайками и репостами, запрет на собрания в целом, но не разогнанный митинг Шамана...
+3
-2
+1
Ответ MosesPray
С другой стороны Губерниеву открытие понравилось
Не удивлен!
+2
-1
+1
Ответ PolarBear
Мы то как раз болеем здесь за тех, кто реально претендует на медали, а не за клоунов- туристов, приехавших с Бахом сфотаться
Глоры получается
+1
0
+1
Это он про кого конкретно?
+2
-1
+1
Да что ж он такой омерзительный, черт побери!
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий