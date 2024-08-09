Директор ЦСП о словах Архипова про Ромасенко: «В условиях жесточайшего давления на наших спортсменов считаю совершенно неприемлемым подвергать их травле дома»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов Георгий Брюсов сборная России жен Олимпиада-2024 Центр спортивной подготовки Олеся Ромасенко Гребля

Директор ЦСП оценил слова Евгения Архипова о каноистке Олесе Ромасенко.

«Вчера в комментарии «Матч ТВ» по итогам соревнований каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на летних Олимпийских играх в Париже президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов назвал члена сборной России по гребле на байдарках и каноэ, сотрудницу Центра спортивной подготовки сборных команд России Олесю Ромасенко «никчемной спортсменкой».

Как директор ЦСП ответственно заявляю, что мы не знаем «никчемную спортсменку Олесю Ромасенко». Мы знаем Олесю Ромасенко как четырехкратную чемпионку Европы и многократного призера чемпионатов мира, а также как спортсменку, которая за последний олимпийский цикл ни разу не проиграла чемпионат России в одиночке.

Общеизвестно, что любые обсуждения результатов и планов спортсменов сборных команд России осуществляются по строго регламентированным процедурам в рамках положений общероссийских федераций, ЦСП и Минспорта России.

В условиях жесточайшего давления на наших спортсменов со стороны международных федерации считаю совершенно неприемлемым подвергать их необоснованной травле дома и давать такие комментарии.

ЦСП как работодатель членов сборных команд России будет и впредь защищать честь и достоинство наших спортсменов», – сказал директор ЦСП Георгий Брюсов.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

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21 комментарий
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Вот адекватный руководитель.
Сложно поверить.
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Браво. Лучше не скажешь в рамках нормативной лексики.
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Может Олеся Ромасенко прочитает это здесь. Летели с ней рядом в самолёте с олимпиады в Токио. Так вот - я просто о..ел от отношения их главного тренера к спортсменам. Еще запомнил слова толи врача их сборной, толи их главного тренера : «Вы говно мирового уровня!». Я просто сижу в а..е, а Олеся поворачивается ко мне и говорит - Не удивляйся, это у нас в порядке вещей.
+25
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот адекватный руководитель. Сложно поверить.
Вот да, до чего дожили: нормальное, человеческое, адекватное высказывание воспринимается как диковинка, редкость
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Всё правильно сказал!
Но что такое ЦСП, кто знает? Я под такой абревиатурой знаю только цементно-стружечную плиту☺
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На презика федерации иск бы вообще накатать не плохо, за оскорбление чести и достоинства
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Ответ veramarso
Всё правильно сказал! Но что такое ЦСП, кто знает? Я под такой абревиатурой знаю только цементно-стружечную плиту☺
Центр спортивной подготовки.
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Очень достойно и справедливо. Всё по делу.
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Есть всё таки "здоровые" люди, со "здоровыми" высказываниями!!!
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Ответ Александр Константинов
Может Олеся Ромасенко прочитает это здесь. Летели с ней рядом в самолёте с олимпиады в Токио. Так вот - я просто о..ел от отношения их главного тренера к спортсменам. Еще запомнил слова толи врача их сборной, толи их главного тренера : «Вы говно мирового уровня!». Я просто сижу в а..е, а Олеся поворачивается ко мне и говорит - Не удивляйся, это у нас в порядке вещей.
Причём эти люди не понимают, что это они о себе говорят, в первую очередь.
Если твой подопечный показывает слабые результаты, задумайся, какой ты тренер.
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По крайней мере, на словах есть еще вменяемые руководители в России.
+3
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Уволить
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Ответ brig_Mercury
Браво. Лучше не скажешь в рамках нормативной лексики.
Архипов-убожество.которое позорит российский спорт. Его нужно быстрее из Федерации под зад .
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Ответ Юрий Костыгин
Центр спортивной подготовки.
Благодарю✊
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Ответ Ебздрогыч
Вот да, до чего дожили: нормальное, человеческое, адекватное высказывание воспринимается как диковинка, редкость
Увы, именно так (
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Хоть кто-то вменяемый
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Ответ Александр Константинов
Может Олеся Ромасенко прочитает это здесь. Летели с ней рядом в самолёте с олимпиады в Токио. Так вот - я просто о..ел от отношения их главного тренера к спортсменам. Еще запомнил слова толи врача их сборной, толи их главного тренера : «Вы говно мирового уровня!». Я просто сижу в а..е, а Олеся поворачивается ко мне и говорит - Не удивляйся, это у нас в порядке вещей.
зачем ей это читать здесь, если у них это в порядке вещей? 🤔
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Это браво конечно
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Впервые хочется, даже, какое-нибудь письмо против этого существа Архипова подписать
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В патриотическом террариуме начались разногласия.
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