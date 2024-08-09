Директор ЦСП о словах Архипова про Ромасенко: «В условиях жесточайшего давления на наших спортсменов считаю совершенно неприемлемым подвергать их травле дома»

Директор ЦСП оценил слова Евгения Архипова о каноистке Олесе Ромасенко.

«Вчера в комментарии «Матч ТВ» по итогам соревнований каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на летних Олимпийских играх в Париже президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов назвал члена сборной России по гребле на байдарках и каноэ, сотрудницу Центра спортивной подготовки сборных команд России Олесю Ромасенко «никчемной спортсменкой».

Как директор ЦСП ответственно заявляю, что мы не знаем «никчемную спортсменку Олесю Ромасенко». Мы знаем Олесю Ромасенко как четырехкратную чемпионку Европы и многократного призера чемпионатов мира, а также как спортсменку, которая за последний олимпийский цикл ни разу не проиграла чемпионат России в одиночке.

Общеизвестно, что любые обсуждения результатов и планов спортсменов сборных команд России осуществляются по строго регламентированным процедурам в рамках положений общероссийских федераций, ЦСП и Минспорта России.

В условиях жесточайшего давления на наших спортсменов со стороны международных федерации считаю совершенно неприемлемым подвергать их необоснованной травле дома и давать такие комментарии.

ЦСП как работодатель членов сборных команд России будет и впредь защищать честь и достоинство наших спортсменов», – сказал директор ЦСП Георгий Брюсов.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде