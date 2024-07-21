Васильев об Олимпиаде: «Я наших ребят не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Гребля

Дмитрий Васильев считает, что россияне на Олимпиаде-2024 будут выступать за себя.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Я наших ребят на Олимпийских играх не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя. Даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе, а просто за себя.

Мне эти спортсмены, честно говоря, неинтересны. Еще теннисистов я понять могу, поскольку они с детства начинали заниматься за свои деньги и готовиться к профессиональному спорту. Их обвинять в том, что они поехали на Олимпиаду, некорректно. А вот представители остальных видов спорта, которые готовились за счет государства, теперь игнорируют мнение государства.

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что мы не везем команду на Игры. Это был определенный призыв ко всем спортсменам, чтобы не ехать на Игры. Но эти атлеты его игнорируют, поэтому я нахожусь на стороне России. Да, они мои соотечественники, но мне неинтересны их победы.

К тому же своим присутствием в Париже они подвергают опасности не только себя, но и всех, кто находится рядом с ними. Кто их будет вызволять, если, не дай бог, возникнет какая-либо сложная ситуация? Некому будет это делать, поэтому они создают дополнительные трудности всем», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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14 комментариев
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Что уже гражданства лишили, впрочем с неугодными наша власть быстро расправляется и сроки выдает, даже если они граждане других стран, причём даже изначально!))
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Ты уже давно интересен только Спортсу, и ничего живёшь как-то. Был ОЧ, стал недалёким человеком.
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Очень правильный тег к этой новости - "гребля". Нужно, правда, уточнить - гребля под себя.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Патриотизм – зло.
Нет никакого патриотизма. Есть только словоблудство.
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Да вообще, как люди до сих пор заграницу смеют ездить туристами, в недружественные страны? Сами по себе, не в составе групп? Случись что, кто их вызволит?
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Кстати, микс биатлона и гребли норм вид спорта, мог бы быть 🤣
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Не путай государство и страну
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Патриотизм – зло.
Комментарий удален модератором
Ответ Lionel Andres Messi 10
Патриотизм – зло.
Ну нет. От того что эти подлецы себя патриотами называют от этого они ими не становятся.
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Ответ Dr. Heisenberg
Очень правильный тег к этой новости - "гребля". Нужно, правда, уточнить - гребля под себя.
И две буквы первых убрать
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Ответ Qqqubik
Я буду болеть за любого, кто родом из России. Плевать мне на отсутствие флага...
Аккуратнее в выражениях, за такое тцк пакует на следующий день
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