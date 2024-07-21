Васильев об Олимпиаде: «Я наших ребят не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя»

Дмитрий Васильев считает, что россияне на Олимпиаде-2024 будут выступать за себя.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Я наших ребят на Олимпийских играх не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя. Даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе, а просто за себя.

Мне эти спортсмены, честно говоря, неинтересны. Еще теннисистов я понять могу, поскольку они с детства начинали заниматься за свои деньги и готовиться к профессиональному спорту. Их обвинять в том, что они поехали на Олимпиаду, некорректно. А вот представители остальных видов спорта, которые готовились за счет государства, теперь игнорируют мнение государства.

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что мы не везем команду на Игры. Это был определенный призыв ко всем спортсменам, чтобы не ехать на Игры. Но эти атлеты его игнорируют, поэтому я нахожусь на стороне России. Да, они мои соотечественники, но мне неинтересны их победы.

К тому же своим присутствием в Париже они подвергают опасности не только себя, но и всех, кто находится рядом с ними. Кто их будет вызволять, если, не дай бог, возникнет какая-либо сложная ситуация? Некому будет это делать, поэтому они создают дополнительные трудности всем», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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