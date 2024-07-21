«Представляю заголовки французской прессы: «Тайна раскрыта – это не спутник-шпион». Губерниев об отказе российским журналистам в работе на Олимпиаде

Дмитрий Губерниев иронично оценил отказ журналистам из РФ в работе на Олимпиаде.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что перед Олимпийскими играми в Париже некоторым российским журналистам не одобрили аккредитацию из-за опасений в шпионаже.

«Так и представляю заголовки французской прессы, вспоминая бессмертное произведение Астрид Линдгрен в блистательном переводе Лилианны Лунгиной: «Тайна раскрыта – это не спутник-шпион».

Поэтому потом окажется, что это не шпионы, а просто Сыроежкин и Электроник. С Электроником, конечно, надо разобраться отдельно.

Честно говоря, меня все это мало волнует. Потому я в Вологде, куда меня, слава Богу, аккредитовали. Кто не поехал, наверное, жаль. Я тоже не поехал. Жизнь такая», – сказал комментатор и журналист Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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