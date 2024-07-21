«Представляю заголовки французской прессы: «Тайна раскрыта – это не спутник-шпион». Губерниев об отказе российским журналистам в работе на Олимпиаде

Теги Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Политика Спорт-Экспресс Жеральд Дарманен Гребля

Дмитрий Губерниев иронично оценил отказ журналистам из РФ в работе на Олимпиаде.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что перед Олимпийскими играми в Париже некоторым российским журналистам не одобрили аккредитацию из-за опасений в шпионаже.

«Так и представляю заголовки французской прессы, вспоминая бессмертное произведение Астрид Линдгрен в блистательном переводе Лилианны Лунгиной: «Тайна раскрыта – это не спутник-шпион».

Поэтому потом окажется, что это не шпионы, а просто Сыроежкин и Электроник. С Электроником, конечно, надо разобраться отдельно.

Честно говоря, меня все это мало волнует. Потому я в Вологде, куда меня, слава Богу, аккредитовали. Кто не поехал, наверное, жаль. Я тоже не поехал. Жизнь такая», – сказал комментатор и журналист Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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21 комментарий
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Ну Губеру сейчас только чемпионат по огуречному хрусту осталось освещать. Жалко этого добряка
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А как дышал, как дышал... )))
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Ответ СержМиранэн
Вот чего вы привязались к чемпионату по хрусту ? Если бы он проходил в США или Европе все бы восхищались креативом организаторов . Но в России это вызывает стёб и неприятие . Совки вы ..
Так в США и олимпиаду покажут и забег тираннозавров проведут. А нам только остаётся огуречным хрустом наслаждаться, и то из спортивных заметок. Вот и креативим в комменат.
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Очень ратовал за участие спортсменов в олимпиадке в любом виде, теперь и его журналисткой братии коснулось унижение. Продолжаем топить за поездку?
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губер в шоке, он так хотел рвануть в европку, а ему кукиш с майонезом
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Пропаганда пусть на играх Дружбы дружно работает, ОИ не их уровень.
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Так если у нас транслировать Олимпиаду не будут, зачем там журналисты наши? и Хорошо что некоторых не квалифицировали, только деньги наши тратить
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Ответ СержМиранэн
Вот чего вы привязались к чемпионату по хрусту ? Если бы он проходил в США или Европе все бы восхищались креативом организаторов . Но в России это вызывает стёб и неприятие . Совки вы ..
Не в самом чемпионате вопрос, а в общей ситуации: что кроме того как хрустеть нам ничего не остаётся
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А тем временем на никакую Олимпиаду в Париже, продано более 8,8 млн билетов.
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Я сто раз говорил, все его аллюзии - это Астрид Линдгрен, детские книжки, лёгкие фильмы. Назовёт к месту и не к месту пару имён русских царей, которых знает. Это выдаётся за начитанность. Кто-то, вроде Канделаки, покупается. Человек мало знает, допускает много ошибок в русском, пятьсот раз повторит заученное слово "блестящий" по отношению к любому гостю в студии. И считает себя лучшим. На самом деле пустышка, только пыль в глаза.
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Ответ Viks
на Всемирные игры дружбы продали бы больше.
абсолютно точно!
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Ответ Христиан Юла
А тем временем на никакую Олимпиаду в Париже, продано более 8,8 млн билетов.
на Всемирные игры дружбы продали бы больше.
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Ответ Its my life
Ну Губеру сейчас только чемпионат по огуречному хрусту осталось освещать. Жалко этого добряка
Вообще не жалко ...
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Если это и была ирония, то весьма низкого качества.
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Недопущенным журналистам надо благодарить Францию, а то получили бы за "шпионаж" по 16 лет, как в России дают.
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Журналисты хотели на халяву, за чужой счёт, слетать в Париж на олимпиаду, а тут такой облом. Надо было меньше пропаган донствовать - не попали бы в список "шпионов".
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А ведь так хотелось в кои то веки снова по Парижу погулять, да Дима)
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здесь исправили, а кто изначально то фамилию переврал - сам Губерниев, или Спорт-Экспресс? у них пока так Лукина и значится)
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какой ещё Лукиной? Лунгина она
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