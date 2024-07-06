Власти словацкого города запретили гребцам из России выступить на первенстве мира среди юниоров и молодежи

Теги гребной слалом юниорская сборная России юниорская сборная России жен ICF Максим Образцов Гребля

Власти словацкого города запретили гребцам из России выступить на первенстве мира.

Об этом рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

Первенство мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет проходит в словацком Липтовски-Микулаше со 2 по 7 июля.

«Мы планировали поехать в Словакию и приступили к оформлению спортсменам нейтрального статуса. Но потом узнали, что нас туда не пускают, и перестали претендовать на него, но все равно Международная федерация каноэ уже внесла наших спортсменов в свой список. Словацкая федерация выступала за наше участие в первенстве мира, но мэрия города высказалась против.

Наши спортсмены, конечно, немного расстроились из-за недопуска на соревнования, но у нас достаточно насыщенный внутренний календарь, в прошлом году в России открылся новый спортивный объект – канал мирового уровня.

У нас молодая команда, у ребят все впереди. Они быстро собрались, перестроили свои планы и стали работать дальше. В сентябре пройдут этапы Кубка мира, на которые российские нейтральные спортсмены допущены, но по этим стартам мы пока никакую работу не ведем», – сказал Образцов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спорт объединяющий
0
0
0
Что за канал мирового уровня?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий