Тренер российских гребцов об Играх БРИКС: «Мы отвыкли от такого внимания. То, что проводятся такие соревнования – большой плюс»
Российские гребцы отвыкли от внимания, которое получают на Играх БРИКС.
Об этом заявил главный тренер сборной России по гребному спорту Александр Зюзин.
Сегодня россияне стали обладателями четырех золотых, пяти серебряных и двух бронзовых наград в академической гребле.
«Честно говоря, мы немного отвыкли от такого внимания. У нас есть замены международным соревнованиям, всероссийские, большое количество стартов, но тем не менее они внутри сборной происходят, это совсем не то.
То, что проводятся такие соревнования, – это большой плюс, к мандражу тоже нужно привыкать. Сейчас, я думаю, что все справились со своими эмоциями, спортсмены молодцы. В целом сборная в первой части соревнований выступила неплохо, мне нравится.
У Казани опыт в проведении международных соревнований такого уровня, здесь все великолепно, придраться не к чему. Все очень профессионально», – отметил Зюзин.
«На самом деле выступление великолепное. Я на что рассчитывал, то и получил. План пока выполняется, но это первый день финальных соревнований.
Завтра второй день соревнований, средний класс, так что тоже ждем хороших результатов. Послезавтра крупный класс, я надеюсь, там мы тоже все, что планировали, получим. Команда готова неплохо, это видно уже сейчас. Я думаю, сюрпризов не будет.
Мы постепенно, предсказуемо по чуть-чуть добавляем. Я думаю, что чисто стратегически к 2028 году у нас команда будет совершенно другого уровня, на порядок выше», – приводит слова Зюзина ТАСС.
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