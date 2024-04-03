World Rowing требовала за проверку заявок российских гребцов на нейтральный статус свыше 20 тысяч швейцарских франков

World Rowing требовала от 20 тысяч швейцарских франков за проверку заявок россиян.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Сергей Свирин.

Накануне пресс-служба ФГСР заявила, что российские гребцы не будут участвовать в отборе на Олимпийские игры на условиях World Rowing и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Российским спортсменам, которые в прошлом году проходили в World Rowing проверку на соответствие нейтральному статусу, в олимпийском сезоне пришлось бы снова пройти через это.

За изучение данных шести спортсменов и двух специалистов нам нужно было заплатить международной федерации от 20 до 22 тысяч швейцарских франков (2-2,3 млн рублей)», – сказал Свирин.

В 2024 году у гребцов пройдут два отборочных турнира на Олимпиаду – в апреле и в мае. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.