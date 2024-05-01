13 российских гребцов на байдарках и каноэ получили нейтральный статус

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Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

Обладателями нейтрального статуса в настоящее время являются Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Международная федерация также присвоила нейтральный статус победителю первенства России (среди спортсменов не старше 24 лет) по гребному слалому Ивану Козлову и четырем российским гребцам, выступающим в сап-серфинге, – Артему Измайлову, Ольге Меркуловой, Наталье Новицкой и Ивану Ширшову.

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