Алексей Свирин: «Разрушить российский спорт невозможно. Есть огромный фундамент, вовлечение людей, многие выбирают спорт своей жизнью»

Алексей Свирин заявил, что во время отстранения нужно сосредоточиться на спорте внутри России.

«Не нужно думать, когда это закончится. У нас есть определенная парадигма проведения международных соревнований на территории Российской Федерации, у нас есть топовые атлеты, резерв, дети, которые приходят в секции.

То, что мы отстранены, дает возможность заниматься именно внутрироссийской ситуацией. Нам это нужно делать.

Когда есть международная насыщенная повестка, существуют определенные цели и задачи завоевывать награды. И зачастую заниматься развитием вида спорта на территории РФ просто не хватает ни возможности, ни времени, ни средств.

Поэтому сейчас мы занимаемся активно именно этой историей», – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Кто-то думал, что для российского спорта будет барьер, определенный занавес, и он разрушится, да никуда он не разрушится, потому что есть огромный фундамент, вовлечение людей. Многие люди выбирают спорт своей жизнью.

Разрушить российский спорт невозможно. Ничего не произошло, мы точно также работаем. Спасибо большое нашему правительству, что у нас активно планируются международные соревнования на высочайшем уровне, как мы умеем.

Я думаю, что представительства будут достаточно серьезные. Той же повестки никогда уже не будет, все станет по-другому. Я уверен, что мы останемся сверхконкурентноспособными.

Настоящие атлеты высокого международного уровня страдают от того, что нет российских спортсменов на международных стартах. Сейчас зимняя повестка, мы наблюдаем за Кубком России по лыжным гонкам, за биатлоном.

Я думаю, что большинство спортсменов, конечно же, с удовольствием бы вышли на старт с Александром Большуновым и посмотрели, насколько они конкурентоспособны», – цитирует Свирина РИА Новости.

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