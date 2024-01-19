Свирин о гребцах на Олимпиаде-2024: «Кулуарно нам сказали, что возможность отбираться будет. Десяти спортсменам по силам завоевать лицензии»

Теги ФГСР сборная России Алексей Свирин Париж-2024 Гребля

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить до десяти российских гребцов.

Об этом сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Международная федерация пока не готова нам предоставить условия, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, желательно до конца апреля, потому что спортсмены психологически должны подготовиться.

В международной федерации только отметили, что критерии допуска на 2024 год будут другими. Кулуарно нам сказали, что возможность отбираться у нас будет, вопрос в том, насколько эта возможность будет удобоваримой для наших спортсменов. Сейчас конкретики нет.

Но теоретически мы способны попадать тем же составом, который был на Олимпиаде в Токио – десяти спортсменам по силам завоевать лицензии. Если ограничения будут продублированы, то порядка шести-семи», – сказал Свирин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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