Олимпийский чемпион Дьяченко добился отмены дисквалификации за допинг на территории России

Теги допинг гребля на байдарках и каноэ сборная России Александр Дьяченко Политика Гребля

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации за допинг на территории России.

Ранее спортсмен обратился в Московский городской суд с соответствующим требованием. Изначально он получил отказ, но обжаловал решение, после чего Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) на территории РФ.

В прошлом году Дьяченко по решению CAS был отстранен на четыре года – за использование в 2014-м анаболических стероидов.

«Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране.

Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства.

Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю.

Да, теоретически решение апелляционного суда может быть опротестовано. На подачу кассации отводится три месяца, это может сделать прокуратура. Но я надеюсь, что этого не произойдет и решение вступит в силу.

Не деньги для меня главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось», – сказал Дьяченко.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

22 комментария

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Dizzod
в вы знаете что Ротенберг лучший тренер НХЛ на территории России?
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fidgety_heart
Классика. Еще один допингист будет воспитывать других допингистов
+34
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dllllb
Поборолся за свое честное имя в самом честном суде
+23
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Alberville
Блестящая победа! Честное имя на территории РФ...
+17
-1
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rdyabin@icloud.com
Россия признана самой развитой, свободной и богатой страной на территории России.
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Sergey Arutyunov
Ответ Dizzod
в вы знаете что Ротенберг лучший тренер НХЛ на территории России?
мы даже знаем, что путин президент мира
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geoo9
санкций мешали человеку работать чиновником,
Уникальная страна уникальные суды
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пашу
Открыто новое звание - Олимпийский чемпион по версии Мосгорсуда
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Александр Скворцов
Очередной допингист стал честным человеком в пределах РФ.
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Мишаня Кашников
Басманный суд?
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avcgloronalduMU
нелегетимная легитимность
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Гуго Капет
Дело Зубкова живет!
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aalto
какая вдохновляющая история! теперь буду добиваться признания королем всех королей на территории своей квартиры!
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geoo9
Ответ Sergey Arutyunov
мы даже знаем, что путин президент мира
нет Пу чемпион Мира по России
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ksn 1979
Ответ Sergey Arutyunov
мы даже знаем, что путин президент мира
ТОП.)))
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Pikachu Pikachu
Ну и куда им на ОИ и ЧМ с такими тренерами?
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Сергей Орлов
В отряде Зубкова пополнение)
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Маргарита Михайловна
Пора принять закон что на территории России можно жрать допинг.
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Сергей
С такими талантами пора в думу
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Сергей Лебедев
Ответ Dizzod
в вы знаете что Ротенберг лучший тренер НХЛ на территории России?
лучший тренер НХЛ это в прошлом году, а в этом - MVP финала НБА
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Мишаня Кашников
200 кэмэ оставалось!!! эх чучуть не дожали 🥺
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Заборостроитель
Чемпионы на территории РФ, предатели с т.н закрытым уголовным делом.
Вот так и живем.
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