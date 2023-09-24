«Мне хотелось повыступать на международном уровне, в России на это было мало шансов». Качанов о переходе в Узбекистан

Российский прыгун в воду Вячеслав Качанов объяснил свой переход в Узбекистан.

– Я правильно понимаю, что World Aquatics тоже дала согласие?

– Этим вопросом занимается федерация, но если мы заявлены на Азиатские игры, значит, да.

– Когда приняли решение по переходу?

– Решение принял давно. Мне хотелось повыступать на международном уровне, в России на это было мало шансов, дело даже не в политике, просто в сборной был где‑то пятый‑шестой.

– Как себя чувствуете в новой команде?

– Приняли тут хорошо. Благодарен всем, кто поддерживал меня в России, и тем, с кем начинаем работать здесь.

– Что по плану до конца сезона?

– Пока только Азиатские игры.

– В Ташкенте ведь новый дворец водных видов открывается. Или уже открылся?

– Еще не открылся, но в будущем планируем тренироваться в нем, – сказал Качанов.