«Это основной вопрос, который нужно не замалчивать, надо в регулярном режиме искать выходы из ситуации». Свирин о международных отношениях в спорте

В Федерации гребного спорта России оценили проблему международных отношений.

«Завтра будет большая площадка, организованная Минспортом (на Восточном экономическом форуме во Владивостоке – Sports.ru), по поводу международных отношений в спорте.

Обязательно будем принимать участие и это обсуждать, потому что сейчас это основной вопрос, который нужно не замалчивать, надо в регулярном режиме искать выходы из сложившейся ситуации», – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.