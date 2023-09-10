«Это основной вопрос, который нужно не замалчивать, надо в регулярном режиме искать выходы из ситуации». Свирин о международных отношениях в спорте

Теги ФГСР Алексей Свирин Министерство спорта России Гребля

В Федерации гребного спорта России оценили проблему международных отношений.

«Завтра будет большая площадка, организованная Минспортом (на Восточном экономическом форуме во Владивостоке – Sports.ru), по поводу международных отношений в спорте.

Обязательно будем принимать участие и это обсуждать, потому что сейчас это основной вопрос, который нужно не замалчивать, надо в регулярном режиме искать выходы из сложившейся ситуации», – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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