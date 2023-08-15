Свирин об участии россиян в ЧМ: «Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Нас ждут и гарантируют, что условия будут комфортными»

Глава Федерации гребного спорта поделился ожиданиями от участия россиян в ЧМ.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. В состав российской команды вошли Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич – спортсмены выступят в нейтральном статусе.

«Да, мы изначально подали [заявки на] всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Минимальная задача – попадание в финальную гонку.

Сейчас сложно будет что-то прогнозировать – это наш первый старт после почти двухгодичного перерыва, и атмосфера на чемпионате мира может быть разной. Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее.

Мы в постоянном диалоге с оргкомитетом, с федерацией. Нас ждут. И гарантируют, что условия для нас будут максимально комфортными», – сказал Алексей Свирин.