Оправданные гребцы Моргачев и Сорин планируют возобновить карьеру

Теги сборная России Алексей Свирин Никита Моргачев Павел Сорин ТАСС Гребля

Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин планируют возобновить карьеру на Кубке России в Казани.

Об этом в четверг сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.

В июне 2023-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Моргачева и Сорина невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества. 

«Спортсмены полностью оправданы, им вернули право заниматься любой спортивной деятельностью. Моргачев и Сорин намерены продолжать карьеру.

Все бюрократические процедуры, как я понимаю, находятся в стадии завершения. С 30 июня по 3 июля в Казани пройдет Кубок России по гребному спорту, и эти спортсмены планируют там уже выступать», – сказал Свирин. 

«Мы доказали на полиграфе, что партнер по команде подсыпал нам допинг». Детектив из гребли

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