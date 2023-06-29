Моргачев о том, как партнер по команде подсыпал ему допинг перед Токио-2020: «Он угрожал: «Если я не поеду на Олимпиаду, то тогда туда никто не поедет»

Гребец Никита Моргачев рассказал, как партнер по команде подсыпал ему допинг.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.

– Проверку на полиграфе прошла вся сборная, включая нас. Полиграф подтвердил, что сознательно никто из четверки мельдоний не употреблял. А у одного из тех, кто был на том сборе в Греции, результаты оказались очень интересными. Как сказал полиграфолог – устойчивые и ярко выраженные.

Приведу пример, вопрос – ответ:

«Подмешивали ли вы мельдоний своим партнерам по команде?» – «Нет». Аппарат выдает реакцию.

«В 2019-м году подмешивали?» – «Нет». Все ровно.

«В 2020-м подмешивали?» – «Нет». Снова ровно.

«В 2021-м году подмешивали?» – «Нет». Идет реакция!

И так по всем ключевым вопросам, это лишь один пример. Кроме того из-за явного противодействия процедуре тестирования этот человек единственный, кто проходил тест на полиграфе дважды!

Так как с первого раза противодействие было настолько сильным, что полиграфолог попросил его прийти в другой день. Помимо этого еще целый ряд событий, связанных с этим подозреваемым, очень сложно объяснить иначе, как не совершением этой диверсии.

Однако этого мало, чтобы обвинять человека в чем-то подобном…

Потом мы проконсультировались, как мельдоний ведет себя в организме. Вспомнили, когда и сколько ели и пили на сборе, прием чего мы могли закончить на сборе примерно одновременно, чтобы концентрация упала так синхронно. И пришли к выводу, что для соблюдения всех этих условий мельдоний должны были подсыпать в изотоник. Просто я его пил больше, а Паша меньше. Вряд ли злоумышленник рассчитывал точную дозу и, скорее всего, сыпал сколько само высыпалось.

– Почему именно изотоник, а не суп, каша или какие-то еще продукты питания? Как это вообще можно вычислить?

– Мы предполагаем, что этот человек еще в России приобрел мельдоний, в период между лицензионной регатой 15 мая и началом сбора 1 июня, и привез на сбор. Если капсулу разделить, остается порошок. Удобнее всего его подсыпать в изотоник, он там прекрасно маскируется. У изотоника ярко выраженные вкус и цвет, заметить примесь невозможно.

Тренируясь на 40-градусной жаре в Греции, естественно, мы очень много пьем. Организм теряет соли и микроэлементы, поэтому все используют изотоники. Если туда что-то подмешать, это 100% попадет в организм. Всем спортсменам советую всегда следить за витаминами и напитками, не хранить их в открытом доступе и на виду, закрывать двери в свои комнаты уходя, никогда не пить из бутылок неизвестного происхождения даже при сильной жажде, особенно если бутылку открыли не при вас!

– Вы пытались поговорить с этим парнем по душам? Зачем он вообще так поступил?

– Если честно, то нет. Весной он угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четверки и в этом году, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто не поедет». Попасть в состав четверки он пытался второй или третий год. Его даже посадили в лодку в апреле 2021-го на чемпионате Европы, но результат был ниже, чем нужно. Мы проиграли соперникам, с которыми предстояло бороться за лицензию на Игры.

После чемпионата Европы у нас продолжились внутренние отборы в экипаж, и тренеры по спортивному принципу сформировали состав четверки, в который он не вошел. Лицензию мы завоевали, что только подтверждает правильность комплектования. Потом всех на две недели распустили по домам, и в этот момент он, судя по всему, решился. Приобрел мельдоний заранее, потому что в Греции этот препарат не продается без рецепта. Все спланировал, исполнил и скрылся с места преступления.

Все выглядит довольно продуманно, поэтому не вижу смысла взывать к его совести и говорить по душам. На мой взгляд, здесь все очевидно.

Уверен, парень не разбирался в юридических нюансах и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей лодки на Олимпиаде не будет. Он, возможно, даже не понимал, что есть шанс сесть вместо кого-то из нас. Поэтому, наверное, и подсыпал допинг сразу двоим, чтобы уж наверняка никто не поехал. А может, хотел запутать всех, об этом лишь ему известно…

– Это же уголовное преступление – подсыпать кому-то допинг?

– По российским законам – да. Мы сами, а также Федерация гребного спорта России обращались во все правоохранительные органы в общей сложности около десяти раз. Но тут проблема в том, что все случилось в Греции, у российских служб нет возможности собирать там доказательства. Даже элементарно записи камер видеонаблюдения: они хранятся максимум дней десять, а нам о положительном результате проб объявили спустя две недели после сдачи, а само подмешивание произошло, очевидно, раньше.

Не говоря о том, что база в Греции старая, строилась к Олимпиаде 2004 года, с тех пор там даже ремонта не было. Если не ошибаюсь, там в принципе есть камеры только снаружи, – рассказал Моргачев.

Я доказал на полиграфе, что мне подсыпали допинг – это был партнер по команде. Детектив из нашей гребли

