Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»

Теги Париж-2024 Тони Эстанге Гребля

В оргкомитете Олимпиады-2024 заявили о готовности к следующим полицейским рейдам.

Ранее Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) во Франции провело обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. Причиной стали подозрения в незаконном заключении контрактов в рамках организации Игр и другие возможные нарушения.

«Такое случилось с нами впервые, поэтому мы удивились. Мы сказали, что, конечно же, предоставим всю необходимую информацию. Я за сотрудничество. Наверняка будут и другие этапы, а мы обязательно ответим на вопросы, которые возникнут.

Прежде чем это закончится, будут и другие проверки – вероятно, даже после окончания Игр. Поэтому я готов и понимаю, что это лишь часть подобного «приключения». Мы будем подвергаться тщательным проверкам и сильной критике», – заявил глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LSV
Коррупция в "цивилизованной" европейской стране?! Не-е, не слышали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий