Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»

В оргкомитете Олимпиады-2024 заявили о готовности к следующим полицейским рейдам.

Ранее Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) во Франции провело обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. Причиной стали подозрения в незаконном заключении контрактов в рамках организации Игр и другие возможные нарушения.

«Такое случилось с нами впервые, поэтому мы удивились. Мы сказали, что, конечно же, предоставим всю необходимую информацию. Я за сотрудничество. Наверняка будут и другие этапы, а мы обязательно ответим на вопросы, которые возникнут.

Прежде чем это закончится, будут и другие проверки – вероятно, даже после окончания Игр. Поэтому я готов и понимаю, что это лишь часть подобного «приключения». Мы будем подвергаться тщательным проверкам и сильной критике», – заявил глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

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