Архипов о дисквалификации Дьяченко: «Международная федерация каноэ не нашла оснований наказать нашего спортсмена. Решение CAS политизировано»

Теги допинг ВФГБК Евгений Архипов WADA сборная России CAS Александр Дьяченко Григорий Родченков ICF Гребля

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отреагировал на дисквалификацию олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Дьяченко за допинг.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что в 2014 году Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон. 

«Обратите внимание, Международная федерация каноэ не нашла никаких оснований наказать нашего спортсмена, но WADA подало апелляцию в CAS и протащило решение дисквалифицировать Дьяченко. Я, как и международная федерация, считаю, что Александр не виновен. Решение CAS политизировано», – сказал Архипов.

Глава ВФГБК отметил, что все допинг-пробы Дьяченко были чистыми, а дисквалифицировали его на основании либо записи в базе LIMS, либо записок Григория Родченкова.

«Ничего другого на нашего спортсмена нет, как я понимаю. Международная федерация не сочла возможным наказать Дьяченко на основании записей, а WADA с такой позицией не согласилось.

Что касается подачи апелляции, то это должен сделать сам спортсмен. Безусловно, мы его не бросим в беде и будем с ним до конца. Нужно переговорить с адвокатами, после чего обязательно найдем возможность обжалования этого решения в коллегии арбитров Спортивного арбитражного суда», – добавил Архипов.

Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году

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