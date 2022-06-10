Архипов о дисквалификации Дьяченко: «Международная федерация каноэ не нашла оснований наказать нашего спортсмена. Решение CAS политизировано»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отреагировал на дисквалификацию олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Дьяченко за допинг.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что в 2014 году Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон.

«Обратите внимание, Международная федерация каноэ не нашла никаких оснований наказать нашего спортсмена, но WADA подало апелляцию в CAS и протащило решение дисквалифицировать Дьяченко. Я, как и международная федерация, считаю, что Александр не виновен. Решение CAS политизировано», – сказал Архипов.

Глава ВФГБК отметил, что все допинг-пробы Дьяченко были чистыми, а дисквалифицировали его на основании либо записи в базе LIMS, либо записок .

«Ничего другого на нашего спортсмена нет, как я понимаю. Международная федерация не сочла возможным наказать Дьяченко на основании записей, а с такой позицией не согласилось.

Что касается подачи апелляции, то это должен сделать сам спортсмен. Безусловно, мы его не бросим в беде и будем с ним до конца. Нужно переговорить с адвокатами, после чего обязательно найдем возможность обжалования этого решения в коллегии арбитров Спортивного арбитражного суда», – добавил Архипов.

Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году