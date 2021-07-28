Орябинская о словах Калмо про российскую команду: «Отвечать на эти провокации смысла нет. У меня чувство, что это ее личные проблемы»

Серебряный призер Токио-2020 по академической гребле Елена Орябинская отреагировала на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что российская команда не должна была выступать на .

«После вчерашнего я первый раз слышу этот комментарий. Еще не все новости до меня дошли. Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований.

В полуфинале мы боролись и попали в финал не с последнего места. В финальной гонке мы показали, что не самые слабые. Для меня удивительны такие комментарии, когда в честной борьбе показали, что были сильнее. Наверное, здесь уже личное отношение.

Я не сторонник каких-то конфликтов, наши результаты говорят сами за себя. Отвечать на эти провокации смысла нет. Да, мы появились в двойке именно в этом году, но до этого мы выступали на других соревнованиях и в других классах. У нас есть призы различных международных соревнований.

Это ее личное мнение. Многие не согласны с ней. Я не согласна, что мы не заслужили медаль. Требовать извинений? Для меня это новость. Я только сейчас об этом узнала. У меня чувство, что это ее личные проблемы. Мне нечего ей доказывать, я взяла медаль, а это уже ее личное», – сказала Орябинская.

«Видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебром, – противное чувство». Американская гребчиха высказалась о медали Степановой и Орябинской