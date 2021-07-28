Олимпиада-2020. Академическая гребля. Пракатень и Вязовкин выступят в финалах

Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио пройдут финалы в четырех дисциплинах академической гребли. Россияне Анна Пракатень и Александр Вязовкин выступят в финалах.
Токио, Япония
Академическая гребля
Финалы
Одиночка, женщины
Начало – 3.33
Российская участница: Анна Пракатень.
Одиночка, мужчины
Начало – 3.45
Российский участник: Александр Вязовкин.
Восьмерки, женщины
Начало – 4.05
Восьмерки, мужчины
Начало – 4.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заездов – московское.
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