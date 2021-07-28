Олимпиада-2020. Академическая гребля. Пракатень и Вязовкин выступят в финалах

Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио пройдут финалы в четырех дисциплинах академической гребли. Россияне Анна Пракатень и Александр Вязовкин выступят в финалах.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Академическая гребля

Финалы

Одиночка, женщины

Начало – 3.33

Российская участница: Анна Пракатень.

Одиночка, мужчины

Начало – 3.45

Российский участник: Александр Вязовкин.

Восьмерки, женщины

Начало – 4.05

Восьмерки, мужчины

Начало – 4.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заездов – московское.

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