Олимпиада-2020. Академическая гребля. Степанова и Орябинская примут участие в заезде двоек

29 июля в Токио на летних Олимпийских играх пройдут финалы соревнований в академической гребле. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская примут участие в заезде двоек.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Академическая гребля
Двойка, мужчины
3.18
Двойка, женщины
3.30
Российские участницы: Василиса Степанова – Елена Орябинская
Двойка парная, легкий вес, мужчины
3.50
Двойка парная, легкий вес, женщины
4.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заездов – московское.
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