Олимпиада-2020. Академическая гребля. Степанова и Орябинская примут участие в заезде двоек

29 июля в Токио на летних Олимпийских играх пройдут финалы соревнований в академической гребле. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская примут участие в заезде двоек.

игры-2020

Токио, Япония

Академическая гребля

Двойка, мужчины

3.18

Двойка, женщины

3.30

Российские участницы: Василиса Степанова – Елена Орябинская

Двойка парная, легкий вес, мужчины

3.50

Двойка парная, легкий вес, женщины

4.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заездов – московское.

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