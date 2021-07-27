Олимпиада-2020, 28 июля, все медали дня: Австралия, Венгрия, Япония и США взяли золото в плавании, другие награды

Теги плавание велошоссе спортивная гимнастика дзюдо Олимпийская сборная России академическая гребля Олимпиада-2020 Водные виды

На летней Олимпиаде-2020 в Токио проходит 5-й медальный день. Будет разыграно 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

28 июля

Все медали дня

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

1. Румыния 

2. Новая Зеландия 

3. Нидерланды

Двойка парная, мужчины

1. Франция

2. Нидерланды 

3. Китай 

Четверки, женщины

1. Австралия 

2. Нидерланды

3. Ирландия 

Четверки, мужчины

1. Австралия

2. Румыния 

3. Италия 

Четверка парная, мужчины

1. Нидерланды – 5.32,03

2. Великобритания – 1,72

3. Австралия – 1,94

Четверка парная, женщины

1. Китай – 6.05,13

2. Польша – 6,23

3. Австралия – 6,95

Плавание

200 м, свободный стиль, женщины

1. Ариарне Титмус (Австралия) 

2. Шивон Хоуи (Гонконг) 

3. Пенни Олексяк (Канада) 

200 м, баттерфляй, мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

200 м, комплекс, женщины

1. Юи Охаси (Япония) 

2. Алекс Уолш (США) 

3. Кейт Дугласс (США) 

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Кэтлин Ледеки (США) 

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Колер (Германия)

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