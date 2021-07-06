40 российских спортсменов отбывают дисквалификацию за употребление мельдония в настоящее время

40 российских спортсменов в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление запрещенного вещества мельдоний, сообщает со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства ( ).

Среди их числа пока нет гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, в допинг-пробах которых были обнаружены следы вещества.

За мельдоний в допинг-пробе были дисквалифицированы представители таких видов, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки.

В частности, отбывает дисквалификацию керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

Среди представителей неолимпийских видов спорта – десять пауэрлифтеров.

Мельдоний ворвался в наш спорт 5 лет спустя: море странностей в деле гребцов, которые влипли перед Олимпиадой

С мельдония начался крах Шараповой и нашего спорта. Производитель на скандале только разбогател