Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марит Бьорген: «Многие завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено»

    Теги Марит Бьорген лыжные гонки сборная Норвегии жен

    Многократная чемпионка мира Марит Бьорген прокомментировала призыв Олимпийского комитета Швеции ужесточить правила использования противоастматических препаратов среди лыжников.

    «Если мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, то у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что немало лыжников завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено.

    В сборной произошли большие перемены еще перед открытием сезона в Бейтостолене. Сейчас можно использовать только морскую воду в вакс-трейлере, а когда мы принимаем рецептурные препараты, то должны приносить их сами. Врачи команды нам больше их не выдают», – отметила Бьорген.

    Норвежка также рассказала, что спортсмены сами проверяют все используемые препараты на наличие запрещенных компонентов.

    «Если нам нужно принимать какие-то другие лекарства, то мы сами должны их проверять – использовать Google и тому подобное», – сказала Бьорген.

    Напомним, что в середине февраля независимая комиссия экспертов пришла к выводу об отсутствии практики злоупотребления медпрепаратами в сборной Норвегии по лыжным гонкам.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться