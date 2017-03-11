Многократная чемпионка мира Марит Бьорген прокомментировала призыв Олимпийского комитета Швеции ужесточить правила использования противоастматических препаратов среди лыжников.

«Если мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, то у многих начнутся проблемы с легкими. Думаю, что немало лыжников завершат карьеры, если лекарство от астмы будет запрещено.

В сборной произошли большие перемены еще перед открытием сезона в Бейтостолене. Сейчас можно использовать только морскую воду в вакс-трейлере, а когда мы принимаем рецептурные препараты, то должны приносить их сами. Врачи команды нам больше их не выдают», – отметила Бьорген.

Норвежка также рассказала, что спортсмены сами проверяют все используемые препараты на наличие запрещенных компонентов.

«Если нам нужно принимать какие-то другие лекарства, то мы сами должны их проверять – использовать Google и тому подобное», – сказала Бьорген.

Напомним, что в середине февраля независимая комиссия экспертов пришла к выводу об отсутствии практики злоупотребления медпрепаратами в сборной Норвегии по лыжным гонкам.