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    Кулижников, Юсков и Ан намерены обратиться в суд в связи с недопуском до Пхенчхана-2018

    Теги МОК сборная России (коньки) шорт-трек Алексей Есин Юлия Скокова сборная России жен (коньки) Денис Юсков CAS Пхенчхан-2018 Екатерина Шихова сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Руслан Захаров Виктор Ан Владимир Григорьев Павел Кулижников Руслан Мурашов

    Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что спортсмены, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры-2018, намерены обратиться в суд.

    «Мы отправили доверенности адвокатам от всех не приглашенных спортсменов, если будет такая возможность, они намерены оспорить свой недопуск», – сообщил Кравцов.

    От России в шорт-треке на Играх выступят семь спортсменов, в конькобежном спорте – четыре. В Пхенчхан не поедут многократные чемпионы мира Павел Кулижников и Денис Юсков, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийские чемпионы Владимир Григорьев и Руслан Захаров, призеры Игр Екатерина Шихова и Юлия Скокова, призеры чемпионатов мира Руслан Мурашов и Алексей Есин.

    Ранее стало известно, что лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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