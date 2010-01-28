Кулижников, Юсков и Ан намерены обратиться в суд в связи с недопуском до Пхенчхана-2018

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что спортсмены, которые не получили от Международного олимпийского комитета ( ) приглашения на Игры-2018, намерены обратиться в суд.

«Мы отправили доверенности адвокатам от всех не приглашенных спортсменов, если будет такая возможность, они намерены оспорить свой недопуск», – сообщил Кравцов.

От России в шорт-треке на Играх выступят семь спортсменов, в конькобежном спорте – четыре. В Пхенчхан не поедут многократные чемпионы мира Павел Кулижников и Денис Юсков, шестикратный олимпийский чемпион , олимпийские чемпионы Владимир Григорьев и Руслан Захаров, призеры Игр Екатерина Шихова и Юлия Скокова, призеры чемпионатов мира и Алексей Есин.

Ранее стало известно, что лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд ( ).