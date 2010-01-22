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    Алексей Кравцов: «Мы изучали доклад Макларена и не нашли там упоминание Виктора Ана»

    Теги шорт-трек Союз конькобежцев России Пхенчхан-2018 Ричард Макларен Алексей Кравцов сборная России (шорт-трек) Виктор Ан

    Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил о том, что ему ничего не известно про отстранение шорт-трекиста Виктора Ана от Игр-2018 в Пхенчхане.

    По информации «Спорт-Экспресса», шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан оказался в списке 111 российских спортсменов, недопущенных к Пхенчхану-2018 решением МОК.

    «Мне ничего не известно, я не видел никаких списков, я не знаю, откуда «Спорт-Экспресс» взял эту информацию.

    Мы изучали доклад Макларена, мы не нашли там упоминание Виктора Ана», – сказал Кравцов.

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