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    Чемпионат Европы. Шихова и Кулижников выиграли золото, Юсков и Румянцев– серебро, Воронина – бронзу

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    Российские конькобежцы Екатерина Шихова и Павел Кулижников выиграли золото чемпионата Европы в Коломне на дистанции 1000 м, Денис Юсков стал вторым, Наталья Воронина взяла бронзу на 3000 м, Александр Румянцев был вторым на 5000 м.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат Европы

    Коломна, Россия

    Женщины

    1000 м

    1. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,34
    2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,10
    3. Маррит Леенстра (Голландия) – 0,40...
    6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,30
    7. Дарья Качанова (Россия) – 1,51

    3000 м

    1. Эсми Виссер (Голландия) – 4.05,31
    2. Карлийн Ахтереекте (Голландия) – 1,50
    3. Наталья Воронина (Россия) – 2,31...
    5. Анна Юракова (Россия) – 4,02
    6. Ольга Граф (Россия) – 5,97

    Мужчины

    1. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,84
    2. Денис Юсков (Россия) – 0,08
    3. Нико Иле (Германия) – 0,11...
    6. Алексей Есин (Россия) – 0,88

    5000 м

    1. Николя Тумолеро (Италия) – 6.16,85
    2. Александр Румянцев (Россия) – 1,28
    3. Марсель Боскер (Голландия) – 3,60...
    5. Данила Семериков (Россия) – 7,29...
    13. Данил Синицин (Россия) – 20,23

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