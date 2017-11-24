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    Зубков лишен двух золотых наград Сочи-2014, Фаткулина – серебра

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России (коньки) Александр Зубков сборная России жен (коньки) сборная России (бобслей) Пхенчхан-2018 сборная России жен (бобслей) бобслей Ольга Фаткулина Александр Румянцев Ольга Стульнева Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

    Результаты спортсменов, показанные на Олимпиаде в Сочи, согласно решению комиссии, будут аннулированы.

    Таким образом, сборная России потеряет еще три награды. На играх в Сочи экипаж Зубкова выиграл золотые медали в двойках и четверках. Фаткулина должна вернуть в МОК серебро, которое она завоевала на дистанции 500 м. После данного решения Россия в общекомандном зачете Игр-2014 потеряет первое место.

    Все четверо россиян отстранены от участия в последующих Олимпийских играх в любом качестве.

    Сообщается, что комиссия Освальда в ближайшее время продолжит рассмотрение дел россиян, в первую очередь будут разбираться дела спортсменов, которые претендуют на участие в Пхенчхане-2018. 5 декабря МОК примет решение о том, выступит ли Россия на предстоящей Олимпиаде.

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