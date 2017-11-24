Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Результаты спортсменов, показанные на Олимпиаде в Сочи, согласно решению комиссии, будут аннулированы.

Таким образом, сборная России потеряет еще три награды. На играх в Сочи экипаж Зубкова выиграл золотые медали в двойках и четверках. Фаткулина должна вернуть в МОК серебро, которое она завоевала на дистанции 500 м. После данного решения Россия в общекомандном зачете Игр-2014 потеряет первое место.

Все четверо россиян отстранены от участия в последующих Олимпийских играх в любом качестве.

Сообщается, что комиссия Освальда в ближайшее время продолжит рассмотрение дел россиян, в первую очередь будут разбираться дела спортсменов, которые претендуют на участие в Пхенчхане-2018. 5 декабря МОК примет решение о том, выступит ли Россия на предстоящей Олимпиаде.

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