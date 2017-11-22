Скелетонисты Третьяков, Никитина, Потылицына, Орлова пожизненно отстранены от ОИ. Их результаты Сочи-2014 аннулированы

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российских скелетонистов.

Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Все спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде-2018 и всех последующих Играх.

Результаты всех спортсменов, включая золото Третьякова и бронзу Никитиной, аннулированы.

У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

Кто из медалистов Сочи пил коктейль Родченкова