Скелетонисты Третьяков, Никитина, Потылицына, Орлова пожизненно отстранены от ОИ. Их результаты Сочи-2014 аннулированы
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российских скелетонистов.
Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
Все спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде-2018 и всех последующих Играх.
Результаты всех спортсменов, включая золото Третьякова и бронзу Никитиной, аннулированы.
У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах
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