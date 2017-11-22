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    Скелетонисты Третьяков, Никитина, Потылицына, Орлова пожизненно отстранены от ОИ. Их результаты Сочи-2014 аннулированы

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон МОК Александр Третьяков Пхенчхан-2018 сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Ольга Потылицына Мария Орлова Елена Никитина Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российских скелетонистов.

    Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

    Все спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде-2018 и всех последующих Играх.

    Результаты всех спортсменов, включая золото Третьякова и бронзу Никитиной, аннулированы.

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