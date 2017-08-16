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    IAAF ошибочно добавила команду нейтральных спортсменов в таблицу медалей чемпионата мира в Лондоне

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен IAAF

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объяснила, по какой причине удалила результаты нейтральных спортсменов из медальной таблицы чемпионата мира в Лондоне.

    «Компьютерная система управления результатами автоматически приплюсовывала награды к команде ANA, что неверно, поскольку все знают, что ANA – это авторизованный нейтральный атлет, а не команда.

    Теперь эта ошибка была исправлена, и ANA не отражается в таблице медалей, этот список только для команд», – сообщили в IAAF.

    Напомним, что в качестве нейтральных атлетов в Лондоне выступали только представители России, которые завоевали на турнире шесть медалей (золото и пять серебряных наград).

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