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    В Лондоне прошла церемония прощания Болта со спортом

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт IAAF сборная Ямайки Себастьян Коу

    На олимпийском стадионе Лондона прошла церемония прощания со спортом восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

    Ямайский спринтер прошел круг почета по стадиону, прощаясь с болельщиками.

    Организаторы турнира и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу вручили Болту фрагмент беговой дорожки стадиона, на котором ямаец выиграл три золотых награды Лондона-2012.

    На последнем чемпионате мира Болт завоевал бронзу на стометровке, а заключительный забег в карьере – эстафету 4х100 м – не смог завершить из-за травмы.

    Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, на его счету 14 медалей чемпионатов мира (11-2-1).

    За время выступлений он установил 8 мировых рекордов. Является действующим рекордсменом на дистанциях 100 м (9,58) и 200 м (19,19), а также в составе сборной Ямайки установил рекорд в эстафете 4х100 м (36,84).

    Болт – обладатель наибольшего количества золотых олимпийских наград в истории спорта Ямайки. Он занимает третье место в истории по количеству золотых наград Игр среди легкоатлетов.

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