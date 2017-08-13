Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джастин Гэтлин: «Через пару лет Болт вернется, на этом он не остановится»

    Теги бег Джастин Гэтлин Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки

    Американский спринтер Джастин Гэтлин высказал предположение о том, что Усэйн Болт вернется в профессиональный спорт.

    Ранее представитель Ямайки Болт неоднократно заявлял, что закончит соревноваться после чемпионата мира в Лондоне.

    «Он вернется через год или два, он будет готов. Он любит спорт, а фанаты любят его, от этого просто так не откажешься. Он шоумен. И он все еще остается великим, сегодняшний вечер не умаляет его заслуг. Мы снимаем перед ним шляпу и надеемся, что он вскоре поправится», – сказал Гэтлин.

    Напомним, во время своего последнего забега Усэйн Болт травмировал ногу и не смог завершить дистанцию.

    «На стадионе было прохладно, перед забегом мы слишком рано сняли тренировочные костюмы. Думаю, поэтому и могла произойти судорога у Болта. Я надеюсь, что это именно судорога и она быстро пройдет. Уверен, Усэйн Болт на этом не остановится», – добавил американец.

    Болт упал в прощальном забеге. Кошмар

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться