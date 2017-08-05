Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов рассказал о разговоре с автором доклада о допинге в России Ричардом Маклареном.

«Нужно выстроить систему и так поставить работы, чтобы к этому делу не возвращались. Что касается Макларена, то думаю, что мне удалось его убедить, что у нас нет господдержки допинга и быть не может.

Я приводил ему доводы из личного опыта. Я входил в состав коллегии наших высших органов и нигде никаких подписей не ставил, не видел каких-то документов, которые принимала наша страна в этом отношении. Да и наш президент – спортсмен. Сами подумаете, может ли глава государства давать распоряжения подобного рода?

На него подействовали эти слова, и он снял обвинения. Тут еще существует проблема интерпретации. Как относятся здесь, и как – за рубежом. Когда мы рассказывали Макларену о том, что сделали, он этого не знал. В СМИ идет одностороннее освещение», – сказал Смирнов.