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    Виталий Смирнов: «Одна из стран имеет 500 атлетов с TUE, мы же порядка 30. Это ненормально»

    Теги допинг Виталий Смирнов сборная России сборная России жен НОАК

    Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов выразил недовольство российской спортивной медициной.

    «Я не считаю нормальным положение дел в российской спортивной медицине.

    Одна из стран, например, имеет 500 атлетов с терапевтическими исключениями на использование запрещенных препаратов (TUE), мы же порядка 30. Это ненормально.

    Мы в значительной степени уступили свои позиции в руководящих органах многих международных федераций, где определяются эти списки», – рассказал Смирнов.

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