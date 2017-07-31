Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов выразил недовольство российской спортивной медициной.

«Я не считаю нормальным положение дел в российской спортивной медицине.

Одна из стран, например, имеет 500 атлетов с терапевтическими исключениями на использование запрещенных препаратов (TUE), мы же порядка 30. Это ненормально.

Мы в значительной степени уступили свои позиции в руководящих органах многих международных федераций, где определяются эти списки», – рассказал Смирнов.