Виталий Смирнов: «Одна из стран имеет 500 атлетов с TUE, мы же порядка 30. Это ненормально»
Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов выразил недовольство российской спортивной медициной.
«Я не считаю нормальным положение дел в российской спортивной медицине.
Одна из стран, например, имеет 500 атлетов с терапевтическими исключениями на использование запрещенных препаратов (TUE), мы же порядка 30. Это ненормально.
Мы в значительной степени уступили свои позиции в руководящих органах многих международных федераций, где определяются эти списки», – рассказал Смирнов.
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