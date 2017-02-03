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    WADA выразило уверенность в правдивости доклада Макларена, несмотря на несостыковки в доказательствах

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен

    Всемирное антилопинговое агентство (WADA) выразило уверенность в правдивости доклада Ричарда Макларена, несмотря на несостыковки в доказательствах.

    В январе WADA направило в комиссию в Международные спортивные федерации письмо с разъяснениями по поводу расхождений в фактах из доклада.

    «Мы заметили что, к сожалению, в документах присутствуют некоторые расхождения в доказательствах по манипулированию допинг-пробами и информацией на сайте, где размещены данные из доклада Макларена. Некоторые коды спортсменов могут быть распределены неправильно. Иногда определенный код прикреплен с спортсмену из одного вида спорта, хотя должен соответствовать атлету из другого вида», – говорится в письме.

    Несмотря на это, WADA уверено в правдивости информации из доклада.

    «Главная цель этого письма – разъяснить ситуацию с расхождениями. Эти проблемы, связанные с ошибками в именах спортсменов, номерах допинг-проб и прочей технической информации, были быстро решены. Мы выражаем уверенность в основывающиейся на доказательствах информации из доклада Ричарда Макларена», – сообщили в WADA.

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