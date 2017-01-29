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    Виталий Степанов: «Спортом в России руководит Мутко, создавший допинговую систему»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен Виталий Степанов

    Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов заявил, что антидопинговая система в России не изменилась.

    «На мой взгляд, это все тот же цирк, которым управляют те же клоуны. Спортом в России руководит человек, создавший допинговую систему, господин Мутко.

    Многие спортсмены забывают, а спортсмены в России и не знали никогда, что главное в олимпийском движении не победа любой ценой. Главное – стараться проявить лучшее, на что ты способен, и уважать соревнования. Если ты быстрее других, это хорошо, но если нет, то это не делает из тебя неудачника», – сказал Степанов.

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