Дерзкий буст: ALLINNERS в новых цветах

ALLINNERS – чемпионы первого сезона турнира My Skill Pro League – стали амбассадорами букмекера №1 в Казахстане. Но с чего начиналась история этого сотрудничества?

Еще пару месяцев назад CEO ALLINNERS Алишер Каирбеков был настроен категорично – он не видел точек соприкосновения их амбициозной команды с индустрией спортивных прогнозов. О чем не раз говорил в своих интервью.

Но времена меняются.

Алишер Каирбеков, CEO ALLINNERS:

«Как у многих людей существуют предубеждения о киберспорте, так и я был заложником стереотипов о беттинге. Пообщавшись с командой Olimpbet лично, я увидел, что они болеют за кибер, организуют серьезные турниры, двигают индустрию вперед. Для нас это стало знаком, что мы можем идти дальше вместе».

Маркетинг-директор Olimpbet Геннадий Шемраев:

«Нас зацепила философия ALLINNERS: для них важно развитие команды целиком, а не только успехи отдельных игроков. Ребята проходят свой путь со взлетами и падениями. И наша задача – помочь казахстанскому составу выйти на международный уровень, как это удалось тем же The MongolZ. Чтобы и в Казахстане была команда – предмет национальной гордости».

Подписание первого киберспортивного состава стало продолжением нового курса Olimpbet.

За последние месяцы компания поддержала два сезона MySkill Pro League по CS2, став титульным партнером лиги. Запустила Female Pro League – первую женскую киберспортивную лигу в Центральной Азии. Теперь к этому списку добавилось соглашение с ALLINNERS.

Чемпионы первого турнира MPL не смогли выйти в LAN-финал второго сезона, прошедшего недавно в Алматы. Но ребята решили использовать паузу на подготовку к другому международному турниру.

В ближайшие выходные ALLINNERS будут защищать цвета Казахстана в одной азиатской столице. Какой? Следите за новостями в соцсетях команды и ее нового партнера.

