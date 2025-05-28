Владимир Путин: «Следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам»

Владимир Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам и сурдлимпийцам.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам», – сказал президент.

Еще одной задачей, по словам Путина, является достойное обеспечение труда тех, кто непосредственно работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью – тренеров по адаптивным видам спорта, инструкторов и врачей.

«Поручения усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов были уже раньше сформулированы. Я прошу рассказать, что делается в этой сфере», – отметил президент России на заседании Совета по спорту.