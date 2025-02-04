Российский бренд Natural Advance стал техническим партнером сборной России по футболу в залах
30 января в бизнес-школе RMA Общероссийская федерация футбола в залах и российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды Natural Advance подписали соглашение о техническом партнерстве.
В пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о техническом партнерстве, приняли участие Президент ОФФЗ Юрий Заварзин, Исполняющий обязанности президента Европейской федерации футбола в залах Андрей Полховский, а также основатель бренда Natural Advance Эмиль Сиразев и исполнительный директор компании Артем Воробьев. Участники пресс-конференции рассказали о деталях сотрудничества, после чего состоялось подписание договора.
Главным предметом технического партнерства стала экипировка мужской сборной команды России по футболу в залах.
Сотрудничество Федерации и бренда началось осенью 2024 года. Сборная России по футболу в залах начала выступление в экипировке Natural Advance с победы на крупном международном турнире Europe Open Cup, где приняли участие шесть сборных команд.
«Стать техническим партнером Общероссийской федерации футбола в залах и сборной команды России – большая честь и ответственность для нас, как для молодого российского бренда. Мы рады, что национальная сборная будет выступать в экипировке российского бренда и приложим все усилия, чтобы наше сотрудничество было плодотворным, а высокотехнологичная форма нашего бренда помогала командам достигать поставленных целей», – отметил основатель бренда Сиразев.
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