Представитель МОК: «Важно, чтобы мы сейчас объединяли спортсменов со всех 206 территорий. Мы не можем добиться мира, но можем создать культуру мира»

Представитель МОК Марк Адамс ответил на вопрос об охране израильских спортсменов.

Ранее стало известно, что охрана израильтян на Олимпиаде-2024 усилена. Это связано с недавними покушениями на руководителей «Хезболлах» и ХАМАС в Ливане и Иране.

«Я не могу отвечать на вопросы, связанные с безопасностью, но мы плотно работаем со службами безопасности. Подробности не могу разглашать.

В такие времена важно, чтобы мы работали все вместе, чтобы мы сейчас объединяли спортсменов со всех 206 территорий, это важно как никогда. Мы не можем добиться мира, но можем создать культуру мира в противовес всему тому, что происходит.

Мы спортивная организация и никак не можем вмешиваться в политику, наша работа – создать культуру мира нашими скромными возможностями», – сказал Адамс на брифинге Международного олимпийского комитета.

Мария Захарова о словах Марка Адамса про Олимпиаду: «Когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК»