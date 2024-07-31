Представитель МОК: «Важно, чтобы мы сейчас объединяли спортсменов со всех 206 территорий. Мы не можем добиться мира, но можем создать культуру мира»

Теги МОК Марк Адамс Политика ТАСС олимпийская сборная Израиля Прочие

Представитель МОК Марк Адамс ответил на вопрос об охране израильских спортсменов.

Ранее стало известно, что охрана израильтян на Олимпиаде-2024 усилена. Это связано с недавними покушениями на руководителей «Хезболлах» и ХАМАС в Ливане и Иране.

«Я не могу отвечать на вопросы, связанные с безопасностью, но мы плотно работаем со службами безопасности. Подробности не могу разглашать.

В такие времена важно, чтобы мы работали все вместе, чтобы мы сейчас объединяли спортсменов со всех 206 территорий, это важно как никогда. Мы не можем добиться мира, но можем создать культуру мира в противовес всему тому, что происходит.

Мы спортивная организация и никак не можем вмешиваться в политику, наша работа – создать культуру мира нашими скромными возможностями», – сказал Адамс на брифинге Международного олимпийского комитета. 

Мария Захарова о словах Марка Адамса про Олимпиаду: «Когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК»

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27 комментариев
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Как достали все эти лживые и лицемерные высказывания.
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Странно "объединять всех" не допуская две страны...
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территорий или всё таки стран???
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Ребят, давайте реально - ничего вы не можете. Олимпийскому движению, в его текущем виде, что-то типа 150 лет и примерно ни одной войны олимпиада не остановила. Более того, случилось две мировых.
Более того, именно олимпиада с 1936 года способствует популяризации военных диктаторов и их режимов.
+13
-1
+12
Ответ МТБ
Ребят, давайте реально - ничего вы не можете. Олимпийскому движению, в его текущем виде, что-то типа 150 лет и примерно ни одной войны олимпиада не остановила. Более того, случилось две мировых. Более того, именно олимпиада с 1936 года способствует популяризации военных диктаторов и их режимов.
Да какой из Макрона - диктатор? Он, конечно, тужится, но получается ещё смешнее.
+12
-2
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Масштаб лицемерия воистину поражает…
Но ещё больше поражает способность местной либеральной тусовки упорно не замечать этого😂
+12
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Это какой-то МОКовский аналог Ротенберга?
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Ответ viktorpavlov70
территорий или всё таки стран???
Мало ли что так что просто территория
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Ответ Alex1104
Странно "объединять всех" не допуская две страны...
Ещё вопрос, 206 - это с нами или без?
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Ему задали конкретный вопрос, а он вертится как уж на сковородке.
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Комментарий удален модератором
Ответ Alex1104
Да какой из Макрона - диктатор? Он, конечно, тужится, но получается ещё смешнее.
Макрон, тут не причем.
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Ответ murzzzzzilka
Масштаб лицемерия воистину поражает… Но ещё больше поражает способность местной либеральной тусовки упорно не замечать этого😂
Либерал В РФ это диагноз
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