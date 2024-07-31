Мария Захарова о словах Марка Адамса про Олимпиаду: «Когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК»

Теги МОК Олимпиада-2024 Марк Адамс Политика Мария Захарова Прочие

Мария Захарова отреагировала на слова представителя МОК Адамса об Олимпиаде.

«Представитель МОК Марк Адамс в ответ на жалобу Палестины о неотстранении Израиля от Олимпийских игр: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Но наша профессия – спорт, мы уходим от политики».

А теперь пройдемся по истории вопроса:

Сложно спорить с тем, что начало военных конфликтов и активные боевые действия далеко не всегда были причиной отстранения национальных сборных. Вот лишь несколько примеров:

1. На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне соревновались команды из Франции и Британии, хотя их контингенты в период между олимпийскими соревнованиями по конному спорту (10-17 июня 1956 года) и основной частью Олимпиады в Австралии вторглись в Египет и вели активные боевые действия (Суэцкий кризис).

2. США участвовали в Олимпийских играх в Токио (1964 год), Мехико (1968 год) и Мюнхене (1972 год), при этом ведя войну во Вьетнаме.

Американцы не прекращали бомбардировки Северного Вьетнама, проводившиеся с марта 1965 года (операция «Rolling Thunder») даже во время Олимпийских игр в Мехико. Приказ об их завершении был дан только после окончания соревнований. Никаких санкций со стороны МОК не последовало.

3. В 2003 году началась военная операция США в Ираке, которая по времени совпала с проведением нескольких Олимпиад: 2004 год – в Афинах, 2006 год – в Турине, 2008 год – в Пекине, 2010 год – в Ванкувере, 2012 год – в Лондоне. Каких-либо заявлений МОК, осуждающих США, не было.

4. Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война, не была отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году.

Есть только маленький нюанс. Сборные других стран МОК неоднократно по различным причинам отстранял от участия в Олимпиадах, по сути вмешиваясь во внутреннюю политику государств:

1. Олимпиада 1964 года в Токио прошла без Индонезии и КНДР, дисквалифицированных за участие в «Играх новых развивающихся сил», которые были организованы в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно для стран «антиимпериалистической ориентации» и позиционировались в качестве олимпийской альтернативы.

2. В 2000 году к летним Олимпийским играм в Сиднее не допустили команду Афганистана из-за дискриминации женщин.

3. В 2021 году МОК сообщил об отстранении Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР до конца 2022 года. Данное решение было связано с отказом страны выступать на летней Олимпиаде 2020 в Токио.

НОК КНДР объяснил отказ опасениями за здоровье своих спортсменов из-за пандемии коронавируса. При этом президент МОК Томас Бах отметил, что спортсмены из Северной Кореи, желающие принять участие в Играх, смогут сделать это под нейтральным статусом.

4. В 2022 году МОК отстранил Гватемалу из-за юридических разногласий местного Конституционного суда с национальным олимпийским комитетом этой страны после выборов президента НОК Гватемалы.

Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК.

После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта.

В том числе потому, что решение МОК не допустить Россию и Белоруссию до Олимпиады-2024 в Париже – вопиющий случай политики расовой дискриминации и двойных стандартов Комитета, разрушающей правовой режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.

Очевидно, что такие действия МОК являются сегрегацией по национальному признаку», – написала официальный представитель МИД России в соцсети.

Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде» 

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48 комментариев
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Почему она не приводит в пример Чечню? За неё нашу страну никто не отстранял, как и за Афганистан никто СССР не отстранял. И если уж говорить про Украину, то стоит вспомнить, что нас за участие во внутреннем конфликте Украины от ОИ 2016 не отстраняли, как и от ОИ 2018, 2020(2021), 2022. + за это время дали провести ЧМ по футболу и были готовы проводить финал ЛЧ в СПб
+39
-19
+20
Ответ lomme
Не понял, а Чечня - это другое государство что ли? Это внутренние дела РФ.
двойные стандарты )
+16
-4
+12
СССР за вторжение в Афганистан тоже не отстранили. безотносительно Олимпиад (80-84), никто Союз от тех же ЧМ-ЧЕ не отстранял, вроде.
+13
-3
+10
Так это же наоборот хорошо, если ты имеешь возможность не воевать, а другими способами победить, разве нет?
+21
-11
+10
Ответ Игорь Замаруев
Почему она не приводит в пример Чечню? За неё нашу страну никто не отстранял, как и за Афганистан никто СССР не отстранял. И если уж говорить про Украину, то стоит вспомнить, что нас за участие во внутреннем конфликте Украины от ОИ 2016 не отстраняли, как и от ОИ 2018, 2020(2021), 2022. + за это время дали провести ЧМ по футболу и были готовы проводить финал ЛЧ в СПб
Не понял, а Чечня - это другое государство что ли? Это внутренние дела РФ.
+22
-12
+10
Ответ lomme
Не понял, а Чечня - это другое государство что ли? Это внутренние дела РФ.
А вы пост читали?
"Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война"
+11
-2
+9
Ответ lomme
Не понял, а Чечня - это другое государство что ли? Это внутренние дела РФ.
Цитата из новости:
"4. Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война, не была отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году."

К этому я писал про Чечню: почему она упоминает Украину, но не упоминает Чечню?
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Наше любимое: почему за наши косяки нас ругают, а их нет? При этом не косячить как вариант даже не обсуждается
Есть, конечно вариант: не косячить никому.
+7
-1
+6
Любимая тема на спортсе
+5
-1
+4
Да ладно. Вот сегодня например Израиль ракетным ударом по Тегерану устранил лидера Хамас, находящегося с официальным визитом в Иране. Это абсолютно демократическое действие и находящееся в рамках олимпийского перемирия.
+10
-7
+3
Ответ Перегарыч
Рука-лицо. А сколько западная демократия отжала территорий после 1945????
Западная демократия много теряла территорий после 1945 года. Множество колоний в Африке было утеряно. В Азии было тоже, французы помнят. И Францией, и Британией, и Португалией, Бельгией.
Причем эти потери территорий практически всегда были крайне кровавыми.
+4
-1
+3
Ответ lomme
Не понял, а Чечня - это другое государство что ли? Это внутренние дела РФ.
Тогда Украине можно было бомбить сепаратистов?
+2
0
+2
Ответ Игорь Замаруев
Почему она не приводит в пример Чечню? За неё нашу страну никто не отстранял, как и за Афганистан никто СССР не отстранял. И если уж говорить про Украину, то стоит вспомнить, что нас за участие во внутреннем конфликте Украины от ОИ 2016 не отстраняли, как и от ОИ 2018, 2020(2021), 2022. + за это время дали провести ЧМ по футболу и были готовы проводить финал ЛЧ в СПб
А что за «наше участие» во внутреннем конфликте на Украине в 2016-м?
+5
-3
+2
Ответ Adeen
,Довольно много. Но вся эта территория - ресурсная. Сирия, Ливия, Ирак. Месторождения нефти в спорных территориях Венесуэлы и Гайны. Везде там США качает нефть. Предварительно разбомбив первых трёх и построив базы для защиты. Югославию разбомбили и разделили. Про Африку и что там происходило и происходит - вообще молчу. Расположение американских баз на территории Европы и продвижение их к границам России, как бы, намекает, что что-то не так. Ну и Украина,конечно же - полигон. Конфликт можно закончить за неделю. Но явно кто-то этого не хочет, неправда ли?
Да, это американцы разделили Югославию, а не внутренние противоречия, ага. И вовсе Словения не отсоединялась от Югославии до бомбардировок, ага.
+2
0
+2
«От 20 до 30 войн».
Это и не войны вовсе, а салюты в честь олимпийского перемирия.)
+4
-2
+2
Ответ Dr. Heisenberg
Недемократическим диктатурам побольше бы войн, потому что во всех остальных сферах они выглядят откровенно жалко и беспомощно. Ну и история вопроса от Захаровой это Стариков после трех рюмок водки.
ты реально считаешь, что у нас диктатура? если это так, то Путин самый худший диктатор эвер
+5
-4
+1
Ответ Olga.t
Думаете, что Мария Захарова сотрудник спортс?))
А будет своя версия просто Марии про "веселую историю" с Анджело Джулиани❓🤔
РИА «Новости», «Вести», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Известия», Lenta.ru и данный ресурс сообщили, что итальянский журналист Анджело Джулиани попросил политического убежища в России. В изложении «Вестей» история выглядела так:
«Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже и обратился к России за политическим убежищем.
„Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу”, — написал он в социальной сети Х.
О себе Джулиано дает такую информацию: гражданин Швейцарии и Италии, с 1995 года живет в Китае, геополитический и финансовый аналитик. Место жительства — Гонконг.
Сюжет получается феерический: итало-швейцарский финансовый аналитик приезжает из Гонконга в Париж на открытие Олимпиады, но увиденное настолько шокирует его, что он тут же… нет, не возвращается в Гонконг, а просит убежища в России.
На уточняющий вопрос о том, обращался ли он в российское посольство по поводу возможности получения гражданство, журналист ответил „нет”.
То есть никакого убежища Джулиано не запрашивал — нельзя же в самом деле считать запросом твит явно публицистического характера. Но готов «инициировать обсуждение» — не переехать ли ему в Россию ради «сохранения свободы слова». Учитывая, что возмущает его ситуация на Западе, но живет он не на Западе, а в Китае, ситуация выглядит какой-то совсем запутанной.☝🏻🤡
+1
-1
0
Ответ Геннадий Тимченко
А будет своя версия просто Марии про "веселую историю" с Анджело Джулиани❓🤔 РИА «Новости», «Вести», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Известия», Lenta.ru и данный ресурс сообщили, что итальянский журналист Анджело Джулиани попросил политического убежища в России. В изложении «Вестей» история выглядела так: «Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже и обратился к России за политическим убежищем. „Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу”, — написал он в социальной сети Х. О себе Джулиано дает такую информацию: гражданин Швейцарии и Италии, с 1995 года живет в Китае, геополитический и финансовый аналитик. Место жительства — Гонконг. Сюжет получается феерический: итало-швейцарский финансовый аналитик приезжает из Гонконга в Париж на открытие Олимпиады, но увиденное настолько шокирует его, что он тут же… нет, не возвращается в Гонконг, а просит убежища в России. На уточняющий вопрос о том, обращался ли он в российское посольство по поводу возможности получения гражданство, журналист ответил „нет”. То есть никакого убежища Джулиано не запрашивал — нельзя же в самом деле считать запросом твит явно публицистического характера. Но готов «инициировать обсуждение» — не переехать ли ему в Россию ради «сохранения свободы слова». Учитывая, что возмущает его ситуация на Западе, но живет он не на Западе, а в Китае, ситуация выглядит какой-то совсем запутанной.☝🏻🤡
Думаю, Джулиано ни угрозами, ни большими деньгами и прочими благами не заставить переехать в Россию. Просто отработал тему и забыл...
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Ответ Alex.K71
Гражданская война в с 2014 в Украине, кто её начал эту войну Захарова и не гражданская, а совсем другая, с другой страной! За дураков людей всё держите, думаете никто-ничего не знает, как, что и почему! Гиркина-Стрелкова послушайте-найдите интервью, кто не в курсе до сих пор или верит телевизору, ныне сидящего в тюрьме и это лишь малая часть истории!!!😼
один хрен, еще с 2007 года отношения стали портиться, с этого года то и пошло накаливание
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Ответ Bavarec-Art
Любимая тема на спортсе
Думаете, что Мария Захарова сотрудник спортс?))
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Ответ Adeen
,Довольно много. Но вся эта территория - ресурсная. Сирия, Ливия, Ирак. Месторождения нефти в спорных территориях Венесуэлы и Гайны. Везде там США качает нефть. Предварительно разбомбив первых трёх и построив базы для защиты. Югославию разбомбили и разделили. Про Африку и что там происходило и происходит - вообще молчу. Расположение американских баз на территории Европы и продвижение их к границам России, как бы, намекает, что что-то не так. Ну и Украина,конечно же - полигон. Конфликт можно закончить за неделю. Но явно кто-то этого не хочет, неправда ли?
Те я правильно понимаю, что часть теоритории Югославии, Сирии или Ирака условные США или Британия включили в состав своих территорий прописав в конституции?

По поводу закончить: можно сколько угодно управлять теми или иными процессами, но иприменение оружия и тем более ввод войск через границу - этому нет опоадания. Причем регулярных войск, не миротворческих там, одобренных каким-то международными организациями.
И это понимают даже ближайшие союзники типа Китая или Казахстана голосуюя в ООН за резолюции.
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Ответ Adeen
,Довольно много. Но вся эта территория - ресурсная. Сирия, Ливия, Ирак. Месторождения нефти в спорных территориях Венесуэлы и Гайны. Везде там США качает нефть. Предварительно разбомбив первых трёх и построив базы для защиты. Югославию разбомбили и разделили. Про Африку и что там происходило и происходит - вообще молчу. Расположение американских баз на территории Европы и продвижение их к границам России, как бы, намекает, что что-то не так. Ну и Украина,конечно же - полигон. Конфликт можно закончить за неделю. Но явно кто-то этого не хочет, неправда ли?
Так кого присоединили?
А в той же Африке Китая полно со своими интересами и как это относится к завоеванию военным путем?
Югославию бомбили при согласии совбеза ООН, только один раз взбрыкнул Примаков и то не надолго.
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а можно отдельный раздел на спорце открыть, где на протяжении двух недель Мария Захарова и ее друзья будут делиться своим очень ценным мнением?
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