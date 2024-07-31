Мария Захарова о словах Марка Адамса про Олимпиаду: «Когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК»

Мария Захарова отреагировала на слова представителя МОК Адамса об Олимпиаде.

«Представитель МОК Марк Адамс в ответ на жалобу Палестины о неотстранении Израиля от Олимпийских игр: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Но наша профессия – спорт, мы уходим от политики».

А теперь пройдемся по истории вопроса:

Сложно спорить с тем, что начало военных конфликтов и активные боевые действия далеко не всегда были причиной отстранения национальных сборных. Вот лишь несколько примеров:

1. На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне соревновались команды из Франции и Британии, хотя их контингенты в период между олимпийскими соревнованиями по конному спорту (10-17 июня 1956 года) и основной частью Олимпиады в Австралии вторглись в Египет и вели активные боевые действия (Суэцкий кризис).

2. США участвовали в Олимпийских играх в Токио (1964 год), Мехико (1968 год) и Мюнхене (1972 год), при этом ведя войну во Вьетнаме.

Американцы не прекращали бомбардировки Северного Вьетнама, проводившиеся с марта 1965 года (операция «Rolling Thunder») даже во время Олимпийских игр в Мехико. Приказ об их завершении был дан только после окончания соревнований. Никаких санкций со стороны МОК не последовало.

3. В 2003 году началась военная операция США в Ираке, которая по времени совпала с проведением нескольких Олимпиад: 2004 год – в Афинах, 2006 год – в Турине, 2008 год – в Пекине, 2010 год – в Ванкувере, 2012 год – в Лондоне. Каких-либо заявлений МОК, осуждающих США, не было.

4. Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война, не была отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году.

Есть только маленький нюанс. Сборные других стран МОК неоднократно по различным причинам отстранял от участия в Олимпиадах, по сути вмешиваясь во внутреннюю политику государств:

1. Олимпиада 1964 года в Токио прошла без Индонезии и КНДР, дисквалифицированных за участие в «Играх новых развивающихся сил», которые были организованы в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно для стран «антиимпериалистической ориентации» и позиционировались в качестве олимпийской альтернативы.

2. В 2000 году к летним Олимпийским играм в Сиднее не допустили команду Афганистана из-за дискриминации женщин.

3. В 2021 году МОК сообщил об отстранении Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР до конца 2022 года. Данное решение было связано с отказом страны выступать на летней Олимпиаде 2020 в Токио.

НОК КНДР объяснил отказ опасениями за здоровье своих спортсменов из-за пандемии коронавируса. При этом президент МОК Томас Бах отметил, что спортсмены из Северной Кореи, желающие принять участие в Играх, смогут сделать это под нейтральным статусом.

4. В 2022 году МОК отстранил Гватемалу из-за юридических разногласий местного Конституционного суда с национальным олимпийским комитетом этой страны после выборов президента НОК Гватемалы.

Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК.

После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта.

В том числе потому, что решение МОК не допустить Россию и Белоруссию до Олимпиады-2024 в Париже – вопиющий случай политики расовой дискриминации и двойных стандартов Комитета, разрушающей правовой режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.

Очевидно, что такие действия МОК являются сегрегацией по национальному признаку», – написала официальный представитель МИД России в соцсети.

Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»