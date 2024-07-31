Мария Захарова о словах Марка Адамса про Олимпиаду: «Когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК»
Мария Захарова отреагировала на слова представителя МОК Адамса об Олимпиаде.
«Представитель МОК Марк Адамс в ответ на жалобу Палестины о неотстранении Израиля от Олимпийских игр: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Но наша профессия – спорт, мы уходим от политики».
А теперь пройдемся по истории вопроса:
Сложно спорить с тем, что начало военных конфликтов и активные боевые действия далеко не всегда были причиной отстранения национальных сборных. Вот лишь несколько примеров:
1. На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне соревновались команды из Франции и Британии, хотя их контингенты в период между олимпийскими соревнованиями по конному спорту (10-17 июня 1956 года) и основной частью Олимпиады в Австралии вторглись в Египет и вели активные боевые действия (Суэцкий кризис).
2. США участвовали в Олимпийских играх в Токио (1964 год), Мехико (1968 год) и Мюнхене (1972 год), при этом ведя войну во Вьетнаме.
Американцы не прекращали бомбардировки Северного Вьетнама, проводившиеся с марта 1965 года (операция «Rolling Thunder») даже во время Олимпийских игр в Мехико. Приказ об их завершении был дан только после окончания соревнований. Никаких санкций со стороны МОК не последовало.
3. В 2003 году началась военная операция США в Ираке, которая по времени совпала с проведением нескольких Олимпиад: 2004 год – в Афинах, 2006 год – в Турине, 2008 год – в Пекине, 2010 год – в Ванкувере, 2012 год – в Лондоне. Каких-либо заявлений МОК, осуждающих США, не было.
4. Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война, не была отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году.
Есть только маленький нюанс. Сборные других стран МОК неоднократно по различным причинам отстранял от участия в Олимпиадах, по сути вмешиваясь во внутреннюю политику государств:
1. Олимпиада 1964 года в Токио прошла без Индонезии и КНДР, дисквалифицированных за участие в «Играх новых развивающихся сил», которые были организованы в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно для стран «антиимпериалистической ориентации» и позиционировались в качестве олимпийской альтернативы.
2. В 2000 году к летним Олимпийским играм в Сиднее не допустили команду Афганистана из-за дискриминации женщин.
3. В 2021 году МОК сообщил об отстранении Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР до конца 2022 года. Данное решение было связано с отказом страны выступать на летней Олимпиаде 2020 в Токио.
НОК КНДР объяснил отказ опасениями за здоровье своих спортсменов из-за пандемии коронавируса. При этом президент МОК Томас Бах отметил, что спортсмены из Северной Кореи, желающие принять участие в Играх, смогут сделать это под нейтральным статусом.
4. В 2022 году МОК отстранил Гватемалу из-за юридических разногласий местного Конституционного суда с национальным олимпийским комитетом этой страны после выборов президента НОК Гватемалы.
Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, в ход идут санкции, включая давление по линии МОК.
После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта.
В том числе потому, что решение МОК не допустить Россию и Белоруссию до Олимпиады-2024 в Париже – вопиющий случай политики расовой дискриминации и двойных стандартов Комитета, разрушающей правовой режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.
Очевидно, что такие действия МОК являются сегрегацией по национальному признаку», – написала официальный представитель МИД России в соцсети.
Представитель МОК: «В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде»
"Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война"
"4. Украина, в которой с 2014 года шла активная гражданская война, не была отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году."
К этому я писал про Чечню: почему она упоминает Украину, но не упоминает Чечню?
Причем эти потери территорий практически всегда были крайне кровавыми.
Это и не войны вовсе, а салюты в честь олимпийского перемирия.)
РИА «Новости», «Вести», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Известия», Lenta.ru и данный ресурс сообщили, что итальянский журналист Анджело Джулиани попросил политического убежища в России. В изложении «Вестей» история выглядела так:
«Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже и обратился к России за политическим убежищем.
„Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу”, — написал он в социальной сети Х.
О себе Джулиано дает такую информацию: гражданин Швейцарии и Италии, с 1995 года живет в Китае, геополитический и финансовый аналитик. Место жительства — Гонконг.
Сюжет получается феерический: итало-швейцарский финансовый аналитик приезжает из Гонконга в Париж на открытие Олимпиады, но увиденное настолько шокирует его, что он тут же… нет, не возвращается в Гонконг, а просит убежища в России.
На уточняющий вопрос о том, обращался ли он в российское посольство по поводу возможности получения гражданство, журналист ответил „нет”.
То есть никакого убежища Джулиано не запрашивал — нельзя же в самом деле считать запросом твит явно публицистического характера. Но готов «инициировать обсуждение» — не переехать ли ему в Россию ради «сохранения свободы слова». Учитывая, что возмущает его ситуация на Западе, но живет он не на Западе, а в Китае, ситуация выглядит какой-то совсем запутанной.☝🏻🤡
По поводу закончить: можно сколько угодно управлять теми или иными процессами, но иприменение оружия и тем более ввод войск через границу - этому нет опоадания. Причем регулярных войск, не миротворческих там, одобренных каким-то международными организациями.
И это понимают даже ближайшие союзники типа Китая или Казахстана голосуюя в ООН за резолюции.
А в той же Африке Китая полно со своими интересами и как это относится к завоеванию военным путем?
Югославию бомбили при согласии совбеза ООН, только один раз взбрыкнул Примаков и то не надолго.