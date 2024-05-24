Пляжный спорт на фестивале «Дикая Мята»: соревнования по пляжному футболу, пляжному волейболу и сплавы от VASHANA SUP CAMP

До самого популярного выездного опен-эйра страны – «Дикой Мяты» – осталось три недели. С 14 по 16 июня меломаны собираются на легендарном поле, которое снискало репутацию самой комфортной фестивальной площадки. К фестивалю, как всегда строится большой комфортный город с мощеными дорожками, освещением, парковкой, палаточными лагерями, душевыми, питьевыми фонтанчиками, территорией красоты и здоровья Green Age, территорией детства с детским садом и сценой «Ариэль», аниматорами, зонами с развлечениями для детей и взрослых. Здесь пройдет 100 концертов на 6 сценах!

Ну и конечно, вырвавшись из города на природу у поклонников фестиваля будет возможность спортивно провести свободное от концертов время. В этом году пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу. Основные игры пройдут во второй фестивальный день, а финальные матчи – в завершающий день, 16 июня. Также во время «Дикой Мяты» будут организованы выездные сплавы на катамаранах, байдарках или сап-бордах – вместе с инструкторами VASHANA: sup balance camp – нового события, в организации которого принимает участие команда «Дикой Мяты».

Одна из визитных карточек фестиваля «Дикая Мята» – территория красоты и здоровья Green Age – в этом году сменила локацию на фестивальном поле и разместиться на самой верхней точке фестиваля, вдали от суеты и шумной концертной программы, чтобы гости пространства смогли в полной мере погрузиться в практики для тела и ума. Green Age – фестиваль в фестивале, уникальная территория с практиками, семинарами, лекциями, мастер-классами, SPA и фудкортом для тех, кто делает выбор в пользу здорового образа жизни. Пространство Green Age строится на триединстве направлений и состоит из трёх площадок – Знание, Движение, Погружение.

В этом году ведущими направлениями Green Age станут йога и медитативные практики. Также будет работать массажная зона, баня, лекции по психологии и саморазвитию. Зрители фестиваля смогут принять участие в гонг-медитациях, импровизационных виброакустических сессиях, посетить чайные и какао-церемонии, встать на гвозди и попробовать разные техники телесной терапии от признанных специалистов.

Фестиваль «Дикая Мята» — это три дня любви и музыки. В лайнапе «Дикой Мяты» – The Hatters с программой Big Show, Вячеслав Бутусов с программой «40 лет Nautilus Pompilius», Zoloto, Drummatix, «Дайте танк (!)», Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, «Базар», Polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», Алена Швец, Найк Борзов, Юлия Пересильд & «Мандрагора», Антоха МС, «Лампабикт», «План Ломоносова», «СмешBand», «Гудтаймс», «Операция Пластилин» и десятки других артистов. Стоимость входных абонементов на три дня – 6500 рублей, с 27 мая организаторы анонсировали повышение стоимости билетов.

Билеты и подробная информация доступны на официальном сайте.