Ангелина Мельникова появится в сериале «Игры»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике появится в новом оригинальном сериале Кинопоиска. Премьера драмы, рассказывающей о людях и их судьбах на фоне подготовки к Олимпиаде-80, состоится в 2024 году.

В новом драматическом сериале «Игры» титулованная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта Ангелина Мельникова сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-80. История героини из сериала перекликается с личным опытом подготовки Ангелины Мельниковой к большим спортивным турнирам, когда для победы приходится повышать сложность программы и рисковать на каждой тренировке. Для Ангелины, завоевавшей в марте на Чемпионате России по спортивной гимнастике четыре личные золотые медали из пяти возможных, роль в сериале «Игры» стала дебютной работой в кино.

«Это абсолютно новая сфера, творческая. Изначально меня пригласили на дублёра, предстояло выполнить сложные гимнастические элементы. Но режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль. Для подготовки спортивной программы героини я изучила множество материалов о советской гимнастике, уделяя особое внимание периоду 70-80-х годов. Больше всего вдохновила история Елены Мухиной – ее путь был настолько сложным и драматичным, но при этом ярким и значимым, что я решила взять некоторые из ее элементов за основу программы моей героини», – поделилась впечатлениями Мельникова.

«Ангелина – крутейшая! Мы с оператором-постановщиком Мишей Дементьевым влюбились в нее с первого взгляда. Профессиональный спорт – это лишения, боль, ежедневные тренировки не только тела, но и духа с самого детства. Актеру, не прошедшему такой школы, трудно это сыграть, и нам, конечно, очень повезло, что Ангелина, будучи спортсменкой мирового уровня, оказалась хорошей актрисой. Думаю, у нее может быть большая кинематографическая судьба, если она этого захочет», – дал комментарии режиссер Евгений Стычкин.

Ведущие роли в сериале сыграли Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков и другие.

Действие сериала происходит в конце 1970-х годов в Советском Союзе, когда вся страна находилась в ожидании летних Олимпийских игр. Главный герой – сын советского функционера Игорь Зорин. Он попадает в оргкомитет Олимпиады, где будет работать волонтером под руководством строгой и принципиальной Ирины Светловой. Им предстоит столкнуться со сложностями организации международного спортивного события и оказаться участниками игр не только Олимпийских, но и политических.

Съемки проекта прошли в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане. ждет 8 эпизодов.